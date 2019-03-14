الامارات | «بيت الخير» تُطلق حملة لإسعاد 50 ألف أسرة في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الخير» تُطلق حملة لإسعاد 50 ألف أسرة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «بيت الخير» انطلاق حملتها الرمضانية هذا العام، لإسعاد ما يزيد على 50 ألف أسرة متعففة ومحدودة الدخل، منها 4324 أسرة تتقاضى مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري، ومساعدة آلاف المرضى والأيتام والمعسرين.

وقال مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، في مؤتمر صحافي أمس، إن الجمعية تمكنت في الحملة السابقة من أن تدخل السعادة إلى نحو 50 ألف أسرة مستفيدة، بإنفاق بلغ 73.1 مليون درهم.

وأضاف أن الجمعية تخطط للبدء بتوزيع المير الرمضاني في بداية شهر شعبان، ورصدت لهذا المشروع 12 مليون درهم، مشيراً إلى أنها ستستقبل خلال شهر رمضان 20 ألف صائم، من خلال الخيم الرمضانية والمساجد، لترفع عدد الوجبات المعدة للصائمين، إلى 600 ألف وجبة. وأشار إلى أن الجمعية رصدت 16 مليون درهم لمشروع توزيع العيدية على أبناء الأسر، إضافة إلى توزيع زكاة الفطر وكسوة الملابس، بما يتجاوز ثمانية ملايين درهم، مع زيادة وتيرة الإنفاق على البرامج والمشروعات الأخرى.

• الجمعية تخطّط للبدء في توزيع المير الرمضاني في بداية شهر شعبان.