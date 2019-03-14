الامارات | محمد بن راشد يطالع «نبض الوطن»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطالع «نبض الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قائد يطالع باهتمام نبض الوطن، في ظل ألوان علم تُبارك صاحب رحلة عطاء متفرّدة بدأت قبل 50 عاماً.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يتصفح عدد أمس من جريدة «الإمارات اليوم». الصورة التقطتها عدسة المصور الإماراتي علي عيسى. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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