الامارات | محاكمة 3 فتيات وشاب بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة 3 فتيات وشاب بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، محاكمة ثلاث فتيات، يحملن جنسيات دول عربية، وشاب خليجي، بتهمة حيازة وتسهيل تعاطي المخدرات، والتسبب في وفاة صديقتهم من دولة عربية بجرعة مخدر زائدة، خلال سهرة بمنزل الشاب المتهم.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمة الأولى ذهبت برفقة صديقتها، للسهر وتناولت الخمر وأعطتها جرعة من مؤثر الكريستال، ما تسبب في تعرضها للإغماء ووفاتها، واعترفت المتهمة بإعطاء جرعة المخدر لصديقتها، كما اعترفت المتهمة الثانية بتعاطى مؤثر الكريستال في منزل المتهمة الأولى.

واتهمت النيابة العامة المتهم الرابع، زوج المتهمة الثالثة، بحيازة المواد المخدرة وتسهيل تعاطيها، حيث اعترف أمام المحكمة بحيازته للمواد المخدرة، وأفاد بأن المتهمة الثانية حصلت على مؤثر الكريستال وتناولته في منزله.

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وأوضح أنه سبق أن تمت محاكمته في القضية نفسها بالسجن مدة عامين بتهمة حيازة المواد المخدرة، وأنه كان في السجن قبل القبض على المتهمات.

وطلبت المتهمة الأولى من المحكمة استعمال الرأفة بحقها، وأقرت بأنها مخطئة ونادمة على فعلتها، وطلبت من المحكمة تغريمها مالياً، بدلاً من سجنها كونها تابت، ولن تعود لتناول المخدرات.

وطلبت المحكمة من المتهمة الثالثة، التي حضرت للدولة بتأشيرة زيارة، إحضار ما يثبت هويتها الحقيقية، إذ تبين للمحكمة أن اسم والدة المتهمة في أوراق القضية يختلف عن الاسم الذي ذكرته المتهمة أمام المحكمة. وتعود تفاصيل القضية، عندما تلقت شرطة رأس الخيمة بلاغاً من مستشفى يفيد بقيام فتيات بإحضار فتاة من دولة عربية في حالة وفاة، حيث حضر رجال التحريات، وتم إجراء فحص طبي للجثة، وتم ضبط الفتيات المتهمات في القضية، وتبين من خلال التحقيقات أن الفتاة توفيت نتيجة تناولها جرعة زائدة من مخدر الكريستال.

واعترفت الفتاتان الأولى والثانية بحيازة وتسهيل تعاطي صديقتهما المواد المخدرة، ونقلها بعد تعرضها للإغماء عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى للعلاج، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل، لاستكمال محاكمة المتهمين.