الإمارات تقدم مساعدات غذائية جديدة لأهالي حضرموت

قدمت دولة الإمارات ممثلة بهيئة "الهلال الأحمر الإماراتي" اليوم مساعدات غذائية لأهالي عدد من المناطق النائية بمديرية تريم بوادي حضرموت وذلك في اطار جهودها المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق بتوجيهات من القيادة الرشيدة تزامنا مع " #عام_التسامح".

فقد وزعت فرق الهيئة 350 سلة غذائية شملت 28 طنا و 245 كيلو جراما مستهدفة 1750 فرداً من الأسر غير القادرة و الفقيرة بمناطق القرية والقوز وقاهر وباعطير بمديرية تريم بحضرموت.

وثمن أهالي القرى المستفيدون من المساعدات هذا العون الإماراتي الذي يخفف من معاناتهم بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة نتيجة تهالك الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تؤمن لهم الحصول على لقمة العيش..و أثنوا على جهود دولة الإمارات و وقوفها الدائم إلى جانبهم وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة عنهم.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغ 5102 سلة غذائية استهدفت 28602 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت بمعدل 411 طنا و 731.4 كيلو جرام.