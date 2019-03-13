إنهاء خدمات مئات المصريين في الكويت

ونقلت الوكالة عن مصادر بالوزارة، قولها إن القرار يأتي في ظل "سياسة الإحلال"، ويشمل معلمين في 7 تخصصات وأخصائيين اجتماعيين.
وقالت المصادر إن 95 بالمئة من المشمولين في القرار مصريون.
وأضافت أنه "سيتم إبلاغ العاملين الذين شملهم القرار خلال اليومين المقبلين لترتيب أوضاعهم وإنهاء متعلقاتهم، تمهيدا لمغادرة الكويت خلال شهر يوليو المقبل".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام كويتية أن ديوان الخدمة المدنية طلب من وزارة التربية الكويتية تطبيق "سياسة الإحلال"، بتعيين المواطنين بدلا من الوافدين.
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