مصر تغلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty قرار الغلق اتخذ بسبب سوء الأحوال الجوية قررت السلطات المصرية إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وإدارة حركة السفن. وذكر رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في بيان، أن إدارة حركة السفن بالميناء قررت غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح. وأضاف أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء، تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز. ويأتي قرار السلطات المصرية بإغلاق الموانئ للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث أغلقت قبل أسابيع موانئ الإسكندرية والدخيلة، على البحر المتوسط، والعين السخنة والسويس على البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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