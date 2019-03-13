وذكر رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في بيان، أن إدارة حركة السفن بالميناء قررت غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.
وأضاف أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء، تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.
ويأتي قرار السلطات المصرية بإغلاق الموانئ للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث أغلقت قبل أسابيع موانئ الإسكندرية والدخيلة، على البحر المتوسط، والعين السخنة والسويس على البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تغلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.