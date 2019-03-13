شرطة أبوظبي تفوز بجائزة عالمية في تمكين المرأة العاملة

فازت دولة الإمارات متمثلة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في دعم وتمكين المرأة على المستوى العالمي في حفل أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك تقديراً لدورها الريادي ومبادراتها المتميزة على صعيد الاهتمام بالمرأة العاملة.

وأشادت الرائد الدكتورة آمنه البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي برعاية ودعم القيادة الرشيدة، وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بمسيرة المرأة الإماراتية العاملة والتي اثبتت وجودها في الميادين كافة، وتسهم بجهود متميزة في الأسرة وتنمية وتطوير المجتمع.

ولفتت إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر وبدعم القيادة الشرطية بتوفير بيئة التحفيز والإبداع والتطوير لعناصر الشرطة النسائية وتمكين المرأة في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وتعد الجائزة من المبادرات المهمة في تعزيز مركز المرأة بمجال العمل، من خلال وضع معايير علمية وموضوعية وقابلة للقياس تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية المستدامة.

وتهدف الجائزة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة العاملة، وضمان التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، وتواجدها في المراكز القيادية والتنفيذية، والإسهام في متابعة الجهود الوطنية لإدماج احتياجاتها في خطط التنمية الوطنية، وتأكيد الالتزام بالقطاعين الحكومي والخاص بتطبيق سياسة عدم التمييز ضد المرأة.