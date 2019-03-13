محمد بن زايد يشيد بمحاضرة حول دمج "أصحاب الهمم"

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بمحاضرة حول دمج أصحاب الهمم في قصر الإمارات بمشاركة أصحاب الهمم.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "محاضرة ملهمة وتجربة تفيض بالحافزية والأمل والطموح.. قدمتها.. لوريتا كلايبورن نائب رئيس مجلس إدارة الألمبياد الخاص الدولي.. بعنوان (نحو نقلة نوعية في إدماج أصحاب الهمم) في قصر الإمارات.. بمشاركة أصحاب الهمم..ضمن سلسلة محاضرات مجلس محمد بن زايد".