الإمارات تغيث سكان جزيرة ميون اليمنية

قدمت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر، مساعدات غذائية لسكان جزيرة ميون اليمنية وعددهم 140 أسرة في إطار جهودها المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق.

ووصلت إلى الجزيرة اليوم طائرة مساعدات تحمل سلالاً غذائية ضمن الجهود الإماراتية الحثيثة في تقديم العون الإغاثي والإنساني لكافة اليمنيين في المناطق المحررة وبمختلف المجالات التنموية والإغاثية والإنسانية.

وأعرب مسؤولون في الجزيرة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات لما تقدمه للجزيرة من دعم سخي في مختلف المجالات، مشيرين إلى محطة تحلية المياه التي عملت الإمارات على إعادة ترميمها إضافة إلى تأثيث مدرسة وترميم مسجد وصيانة مستشفى الجزيرة ورفده بالأدوية وسيارة إسعاف.

يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي يولي جزيرة ميون كل الاهتمام ويقوم بتقديم العون الإغاثي والإنساني لأبناء الجزيرة منذ أواخر 2015 وحتى اليوم.