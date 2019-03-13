أمل القبيسي: "الأولمبياد الخاص" يعكس مكانة أصحاب الهمم في الإمارات

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن استضافة أبوظبي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 تعتبر إنجازاً عالمياً وحدثاً استثنائياً يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه قيادة وحكومة وشعب الإمارات لـ "أصحاب الهمم".

وقالت معاليها في تصريح بهذه المناسبة، إن " الأولمبياد الخاص " يأتي ليؤكد على المكانة الدولية المؤثرة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على استضافة الفاعليات الكبرى لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقدرتها على إنجاح مختلف الأنشطة ذات الطابع العالمي في مختلف المجالات.

ولفتت إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية لاستضافة أبوظبي للبطولة بحضور ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كانت هناك رسالة حاضرة وهو ما يجسد ويعكس نهج الإمارات في الاهتمام البالغ ودعم أصحاب الهمم ويعتبر مؤشراً يؤكد أهمية الحدث على المستوى الخليجي والعربي والعالمي.

وأشارت إلى أن استضافة أبوظبي لهذه البطولة سيرسخ معنى جديداً للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص للأجيال القادمة حيث أصبحت أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنظم هذا الحدث العالمي المعني بذوي الإعاقة الذهنية، الذين تتراوح نسبتهم بين 1-3% في العالم، مشكلين النسبة الأكبر من أصحاب الهمم، حيث يأتي هذا الأولمبياد لمنحهم الفرصة الكاملة في ممارسة الرياضات الاحترافية ضمن قواعد وجماعات منظمة وأجواء حماسية فرحة.

وأشادت معالي الدكتورة القبيسي بجهود الدولة وبرؤية القيادة الرشيدة حيث أصبحت دولة الإمارات اليوم مركزاً رائداً ومهما للفعاليات الدولية والعالمية، مثمنة نتائج "خلوة الهمم" التي شارك فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي عقدت بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019"، وتوقيع سموهما على وثيقة خلوة أصحاب الهمم، والإعلان عن 31 مبادرة وبرنامجاً وطنياً من أجل مستقبل أصحاب الهمم، في تأكيد على حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين أصحاب الهمم وحشد الطاقات والجهود لدعمهم في جميع القطاعات الوطنية ضمن 8 محاور هي الرياضة، وجودة الحياة، والتعليم والعمل، والتمثيل الدولي، والصحة، والثقافة، واستشراف الخدمات، والإعلام.

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كما ثمنت معاليها الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأولمبياد الخاص، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام هو جزء من اهتمام سموه بتمكين كافة فئات المجتمع وخاصة أصحاب الهمم والشباب ورعايتهم وتشجيعهم على التنافسية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الوطنية.

وأوضحت أن كل هذا يتفق مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، الذي يؤكد دائماً على أن يحظى أصحاب الهمم بحقوقهم كاملة بما يؤمن لهم المشاركة الفاعلة في كافة مناحي الحياة، منوهة إلى أن استضافة أبو ظبي للأولمبياد الخاص يجسد الدعم القوي لأصحاب الهمم ويؤكد على دورهم في مسيرة المجتمع كونهم عنصراً هاماً في التنمية البشرية.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي على أن الإمارات تعتبر في طليعة دول العالم التي اهتمت بتوفير جميع مقومات الحياة الرغدة الكريمة لكافة فئات المجتمع، والنهج الحضاري والإنساني الذي أكد عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، في دعم جميع فئات المجتمع وتمكين كل أفراده ليحققوا طموحاتهم وطموحات دولتهم.

وأعربت معاليها عن ثقتها بنجاح إقامة هذا التجمع الرياضي العالمي ونجاح أبطال الإمارات في تحقيق النتائج والإنجازات التي يتطلعون إليها كما اعتدنا منهم، مشيرة إلى أن أصحاب الهمم قد رفعوا اسم الدولة عالياً خفاقاً في المحافل كافة ونجح أبطالنا من ذوي الهمم في حصد الألقاب وتحقيق الأهداف وترك بصمات واضحة تبرهن على أن الإعاقة لا تشكل حاجزاً بين الإنسان والإبداع والتميز.