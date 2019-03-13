النيابة العامة تطلق خدمة الإبلاغ عن الجرائم لأصحاب الهمم

أطلقت النيابة العامة خدمة الابلاغ عن الجرائم المخصصة لإصحاب الهمم من فئة الصّم والبكم عبر تطبيق مجتمعي آمن. وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب الهمم الابلاغ عن الجرائم عبر طلب الاتصال المباشر، أو عن طريق استخدام لغة الإشارة وذلك بتسجيل مقطع مرئي للواقعة المراد الإبلاغ عنها. ويأتي التطبيق الجديد بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي توليها الدولة لأصحاب الهمم، لتعزيز خطوات دمجهم مع المجتمع، وانطلاقاً من حرص النيابة العامة لإشراكهم في توفير حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، وغيرها من الجرائم.

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