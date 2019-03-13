صور.. حاكم عجمان يستقبل ملك البحرين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم الأربعاء في قصر الصفيا، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بزيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي رافقه فيها سمو الشيح ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة حيث تم تبادل الأحاديث الودية المعبرة عن متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

وألقيت، خلال اللقاء، قصيدة شعرية رحب فيها الشاعر سعيد خلفان الكعبي بجلالة ملك البحرين والوفد المرافق له.

وأقام صاحب السمو حاكم عجمان مأدبة غداء تكريماً لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي ختام الزيارة، قدم صاحب السمو حاكم عجمان لجلالته هدية تذكارية بمناسبة زيارته لإمارة عجمان عبارة عن سيف من الذهب.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو الحاكم والشيخ صقر بن راشد النعيمي وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك والشيخ سلطان بن علي النعيمي والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان وعدد من الشيوخ والوجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.

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