فندق ام داون تاون من ميلينيوم يقدم عروضاً خاصة للأمهات.

يقدّم فندق ام داون تاون من ميلينيوم، الواقع في قلب منطقة داون تاون دبي، عروضاً مميزة وخاصة للأمهات في 21 مارس.

ويوفر الفندق احتفالاً بهذه المناسبة الغالية خصماً خاصاً بقيمة 50% على المأكولات والمشروبات عند تناول الطعام في أي من مطاعم الفندق.

يضم الفندق مطعم "ليمون بيبر" الذي يتميز بأجواءٍ عصرية ودافئة، حيث يدعو الأمهات وعائلاتهن لتناول أشهى الأطباق المحلية والعالمية الطازجة. وتضم قائمة المأكولات أطباقاً خاصة مثل طبق الروبيان المشوي في الفرن أو طبق مشاوي المأكولات البحرية المشكل وطبق المشاوي العربية المشكل، ويقدم كذلك أطباقاً خاصة بالنباتيين وأطباقاً صحية إضافةً إلى أصناف الحلويات اللذيذة مثل طبق "تشيزكيك" بفاكهة الليم وجبنة "الماسكاربون" أو طبق "تيراميسو المانجو".

كما يضم الفندق "لايتهاوس تيراس آند لاونج"، حيث يمكن لأفراد العائلة الاجتماع بعد العشاء والاستجمام مع أمهاتهم في أجواء عصرية وأنيقة. يقع "لايتهاوس" في تيراس الفندق وبالتالي يوفر أجواء رائعة ومثالية لأفراد العائلة للاجتماع والاستمتاع مشاهدة أفق مدينة دبي الجميل والاستمتاع بالمأكولات والمشروبات الشهية التي يقدمها المطعم.

عبّر عن حبك لوالدتك بدعوتها إلى فندق ام داون تاون من ميلينيوم وتناول بصحبتها أشهى المأكولات والأطباق.