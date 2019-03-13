"خليفة الإنسانية" تستعرض أهم مشاريعها الإغاثية في "ديهاد"

تستعرض مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر دبي للإغاثة والتطوير "ديهاد" بدورته الـ16 المقام حالياً أهم المشاريع التنموية والإغاثية التي نفذتها المؤسسة في أكثر من 90 دولة ..و تعزيز تواصلها مع محتلف الجهات و المنظمات الإنسانية المشاركة في الحدث.

وزار سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي عقب افتتاحه المعرض أمس والمقام تحت شعار "التهجير" جناح المؤسسة حيث استقبله سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام المؤسة واستمع سموه إلى شرح موجز عن نشاطات ومشاريع وإنجازات المؤسسة داخل وخارج الدولة .

وقال محمد حاجي الخوري إن مؤسسة خليفة الإنسانية تشارك للمرة السابعة في معرض "ديهاد" لتواكب آخر التطورات والابتكارات في المجال الإنساني والإغاثي والتنموي وتتخذ من جناحها الثابت سنوياً فرصة مهمة للتلاقي والحوار البناء مع مختلف القيادات التي تهتم بالشأن الإنساني والإغاثي وتنتهز المؤسسة هذه المنصة الإنسانية العالمية لتقديم لمحة موجزة عن أهم المشاريع التنموية والإغاثية التي نفذتها في أكثر من 90 دولة حول العالم .

وذكر الخوري أن جناح مؤسسة خليفة الإنسانية إهتم بتزويد الزائرين بكل المعلومات والنشرات التي تقدم نبذة عن أنشطة المؤسسة وبرامجها ومشروعاتها المختلفة على الساحة المحلية والدولية..مشيداً بمؤتمر ومعرض "ديهاد" الذي يمثل أكبر منصة إنسانية في المنطقة والعالم ..منوهاً أن الحدث ومنذ أكثر من عقد من الزمان يرفع لواء الإنسانية ويقدم دراسات وأبحاث وأوراق عمل تغني العاملين في المشاريع الإنسانية والإغاثية من خلال البحث في الموارد المثلى لمواجهة التحديات المتمثلة في الكوارث والحروب والفقر والبطالة والجوع والجهل والأمراض والاستعداد لمجابهتها .

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