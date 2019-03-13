ساكسو بنك يتيح للمستثمرين والمتداولين وصولاً رقمياً كاملاً إلى السندات المالية الصينية

أعلن ’ساكسو بنك‘، المؤسسة المالية الرائدة في التداول والاستثمار على الأصول المتعددة عبر الإنترنت، اليوم عن فسح المجال أمام المستثمرين والمتداولين للوصول بشكلٍ رقمي وكامل إلى السندات الصينية، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز مكانة ’ساكسو‘ كبوابةٍ تتيح لقاعدة عملائه الدوليين الوصول إلى مختلف الأدوات الاستثمارية والأوراق المالية في أسواق الصين.

وبموجب الخطوة الجديدة، بات بإمكان العملاء المؤهلين من الشركات والمؤسسات تداول سندات بر الصين الرئيسي من خلال منصات تداول ’ساكسو بنك‘. وتتم عملية الربط عن طريق منصة ’بوند كونكت‘ (Bond Connect) في هونج كونج، وهي عبارة عن برنامج وصولٍ متبادل إلى السندات تم إطلاقه في عام 2017 لتمكين المستثمرين في الخارج وضمن البر الرئيسي الصيني من ممارسة أنشطة التداول بشكلٍ مُتبادل في أسواق السندات الخاصة بهم. كما سيساهم توسيع نطاق الوصول إلى قطاع السندات في بر الصين الرئيسي في تعزيز قوة منصات ’ساكسو بنك‘ العالمية منقطعة النظير والمتخصصة بالتداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، والتي تتوافر بأكثر من 20 لغة، وتتيح أيضاً إمكانية الوصول إلى الأسهم الصينية من الفئة (A) المدرجة في بورصتي شانغهاي وشنجن.

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وتعتبر ’ساكسو بنك‘ المؤسسة المالية الأولى في السوق التي تتيح وصولاً رقمياً كاملاً بضغطةٍ واحدة إلى قطاع السندات في بر الصين الرئيسي عن طريق منصة ’بوند كونكت‘. وسيحظى العملاء من الشركات والمؤسسات بوصولٍ مؤتمتٍ ومبسّط وفعّال إلى سوقٍ لطالما كان من الصعب خلال السنين السابقة وصول المستثمرين الأجانب إليها، بفضل توافر خيارات استثمار متنوعة، بما يشمل على سبيل المثال السندات الحكومية الصينية وأوراق البنك المركزي المالية. وتعد سوق السندات الصينية واحدة من أكبر أسواق السندات في العالم، وذلك بحجمٍ يبلغ 12 تريليون دولار. ويتم إضافة السندات الصينية بشكل متزايد إلى المؤشرات العالمية، الأمر الذي يُعزز من أهمية السندات الصينيّة لدى المستثمرين الدوليين الذين ينشدون بناء محافظ استثمارية متنوعة.

ويضمن ذلك لعملاء ’ساكسو بنك‘ الوصول إلى سوقٍ من المتوقع أن تشهد نمواً لافتاً على صعيد أنشطة التداول؛ حيث يدرك المستثمرون الدوليين اليوم أهمية سوق السندات الصينية، والسندات الحكومية الصينية على وجه الخصوص. وتماشياً مع قوانين "بنك الشعب الصيني"، سيستطيع المستثمرون المؤهلون من الشركات والمؤسسات الوصول إلى 127 من السندات الصينية، وذلك مع اعتماد اليوان المتداول خارج الأراضي الصينية كعملةٍ للتسوية.

وتعليقاً على الخطوة الجديدة، قال ستيف ويلر، الرئيس التنفيذي لـ ’ساكسو بنك‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "أصبح بإمكان المستثمرين الدوليين المؤهلين من الشركات والمؤسسات في المنطقة وخارجها الوصول إلى السندات الحكومية الصينية التي كانت من بين الأفضل أداء في قطاع السندات السياديّة خلال عام 2018. ومع نجاح ’ساكسو بنك‘ في توسيع نطاق وصول المستثمرين والمتداولين إلى قطاع السندات والأوراق المالية الصينية، بات باستطاعة عملائنا من الشركات والمؤسسات بناء محافظ استثمارية متنوعة وأكثر قوة".

ويتمتع ’ساكسو بنك‘ بسجلٍ حافلٍ بالتميز وتطبيق أفضل الخبرات على مستوى قطاع الدخل الثابت، وذلك بعد إطلاقه لحل تداول السندات الرقمية في عام 2016، والذي تم دمجه بالكامل في منصات ’ساكسو‘ للتداول والاستثمار في الأصول المتعددة. ويضمن هذا الحل وصولاً مباشراً إلى عالمٍ يضم نحو 5000 من السندات، بما يشمل أكثر من 3,400 من سندات الأسواق المتقدّمة، وما يزيد عن 1,600 من سندات الأسواق الناشئة. ويتم توجيه الأوامر الخاصة بكل سند إلى مزادٍ مثالي مُعتمد يتم اختياره من بين حوالي 40 من أكبر مزودي السيولة في أسواق السندات، الأمر الذي يضمن سرعةً ومرونة عالية في التنفيذ وتحديد أسعار أكثر إحكاماً.