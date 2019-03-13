تكريم جراند ميلينيوم دبي لجهوده في حماية البيئة

تمّ تكريم جراند ميلينيوم دبي، فندق الخمس نجوم الواقع في مرتفعات البرشاء، تقديرا لالتزامه بحماية البيئة والحفاظ عليها.

وتلقى الفندق جائزة البيئة للمسؤولية الاجتماعية للشركات من مجموعة عمل الإمارات للبيئة (EEG) خلال عشاء أمسية الأعمال السنوية الثانية والعشرين، التي انعقدت وجرت فعالياتها برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.

استقطبت الأمسية التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة صفوة القطاعين العام والخاص ممن أظهروا التزاماً أصيلاً تجاه التنمية البيئية والمستدامة. وقد كرمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال الأمسية عدداً من المنظمات والأفراد لدعمهم المستمر تجاه عمليات وأنشطة المجموعة.

وقال أسامة شلق، المدير العام في فندق جراند ميلينيوم دبي: "يلهمنا التزامنا باحترام وحماية البيئة والمجتمعات للمشاركة في مختلف البرامج البيئية المحلية والوطنية. ونشكر مجموعة عمل الإمارات للبيئة على تقديرها لجهودنا. ولا شك ان هذه الجائزة ستشجع فريقنا على المضي قدماً في تنفيذ سياسات واستراتيجيات حماية البيئة".

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واستلم فراس الصادق، مسؤول التسويق في جراند ميلينيوم دبي، شهادة التقدير عن مساهمة الفندق المتواصلة تجاه القضايا البيئية والاجتماعية.

وعلق فراس الصادق على ذلك بقوله: "يأتي دعم القضايا الاجتماعية والبيئية في طليعة أولوياتنا في جراند ميلينيوم دبي، ونحرص على المشاركة في الحملات البيئية انطلاقاً من حرصنا على دعم المجتمعات التي نعمل فيها. يسعدنا هذا التكريم ويشجعنا على مواصلة حملتنا نحو إماراتٍ نظيفة وأكثر استدامة. كما سنواصل دعمنا لأي مبادرة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تنظمها المؤسسات الحكومية بالإمارات ومؤسسات القطاع الخاص".

يشارك جراند ميلينيوم دبي في فعاليات التوعية البيئية المحلية والوطنية مثل "نظفوا العالم" ومسيرة محاربة السكري وساعة الأرض وبرنامج "تضامن" الذي كانت قد أطلقته مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا لتشجيع الضيوف المقيمين في الفنادق المشاركة في البرنامج على المساهمة والتبرع بمبلغ 5 دراهم إلى المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية. وقد تبرعت المجموعة مؤخراً بشيك قيمته 50,633 درهم إلى مؤسسة الجليلة للمساعدة في تمويل أبحاثها الطبية.