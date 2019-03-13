فرسان السلام يطلق حملته التوعوية " حقكم علينا " برعاية المساعد للاستخبارات من محافظة اربد









فاصلة / اربد

كتبت : صفاء نصيرات

رعى العميد الركن ناصر العبادي مساعد رئيس هيئة الاركان للاستخبارات فعاليات الندوة الحوارية " منصات التواصل ام التناحر الاجتماعي " في نادي ضباط الشمال والتي جاءت تحت شعار " حقكم علينا " وبتنظيم من فرسان السلام وبالتعاون مع تجمع اربد للمتقاعدين العسكريين ونادي ضباط الشمال وبدعم من القوات المسلحة الاردنية كبداية عام توعوي للمتقاعدين العسكريين من مختلف الاجهزة الامنية والمجتمع المحلي حول الاشاعة التي اصبحت تستحوذ على منصات التواصل الاجتماعي وتهدف الى إثارة البلبلة وإحداث الفتن بين الناس وتستهدف معنويات المواطنين وتماسكهم وثقتهم بالوطن ومؤسساته .

الدكتور امين ابو حجلة رئيس فرسان السلام بين بان الندوة جاءت بهدف ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لما جاء في مقاله الاخير حول منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي والتي اكد من خلالها على عدة محاور رئيسية ابتداء من حرية التعبير وتعزيز القيم الايجابية وحماية المجتمع من الاشاعة واغتيال الشخصيات , وتحكيم العقل والمنطق في تقييم الاخبار والمعلومات ووضع الحقائق في متناول المواطنين .

وقال: ان منصات التواصل الاجتماعي اصبحت تحتل المرتبة الاولى في حياتنا اليومية لكونها مصدر الحصول على المعلومات والاخبار, فاصبح المتلقي لا يستطيع الفكاك منها او الحياة بدونها فهي المؤثر الاول والأقوى على الشباب والمجتمع على العموم , وان الاشاعة تستحوذ على منصات التواصل الاجتماعي و هي الوقود الذي يغذي به اصحاب الاجندات متابعيهم لاستقطاب الراي العام او تصفية حسابات شخصية وسياسية من خلال اغتيال الشخصيات العامة دون وجه حق او دليل . والاشاعة بشكل عام تهدف الى إثارة البلبلة وإحداث الفتن بين الناس في المجتمعات المحلية, وربما بين دولة وأخرى والاهم من ذلك تستهدف الاشاعة معنويات ابناء الوطن وتماسكهم وثقتهم بالوطن ومؤسساته .

واضاف : اننا في الاردن ونحن نحتفل بالمناسبات الوطنية , لنؤكد بأننا سنبقى بعون الله الجند المخلصين للوطن وقائد الوطن ونجدد الولاء والانتماء والبيعة , ونؤكد التفاف جميع الاردنيين حول القيادة الهاشمية التي تحمي وحدة الاردنيين وتسعى لتحقيق المزيد من الامن والامان و من التقدم والانجاز من اجل تأمين الحياة الكريمة للمواطنين الذين يقفون صفا واحدا للدفاع عن الوطن وحمايته .وقدم ابو حجله شكره الجزيل لراعي الندوة ولكافة المشاركين والحضور على تلبية الدعوة .

رئيس تجمع اربد للمتقاعدين العسكريين العميد المتقاعد محمد المناجرة القى كلمة ترحيبية وقال ان القوات المسلحة الأردنية هي الوجه المشرق للمملكة الأردنية الهاشمية , وتتميز بالمستوى العالي من القوة والضبط والربط العسكري , والقوات المسلحة هي الصخرة التي تتحطم أمامها كل المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الوطن , وهي حامية التنمية والنهضة , وصانعة أجواء الأمن والأمان والاستقرار , والقوات المسلحة هي القوة الحاسمة لمصلحة الوطن والحامية لمنجزاته ومكتسباته .

واضاف : ان تجمع اربد للمتقاعدين العسكريين يعقد العزم دوما على خدمة الوطن وابناء الوطن من المتقاعدين العسكريين من كافة الاجهزة الامنية والعسكرية ولديه العديد من البرامج والخطط التي تهدف الى الدعم والمساندة والتوعية الشاملة بكافة القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والعالمية , وقدم المناجرة شكره الجزيل لراعي الندوة والحضور .

وتحدث خلال الندوة خبراء ومتخصصين حول منصات التواصل الاجتماعي والاشاعة من عدة محاور وكان اهمها المحور الامني , و الديني , والاعلامي , حيث تحدث عن المحور الامني رئيس شعبة بحث جنائي اقليم الشمال العقيد الدكتور رمزي الدبك , والمحور الديني الدكتور مصطفى خشاشنة مدير اوقاف اربد الثانية , والمحور الاعلامي الدكتور خلف الطاهات رئيس فرع نقابة الصحفيين في اقليم الشمال .

وفي نهاية الندوة التي ادارها الاعلامي محمد محسن عبيدات و حضرها عدد كبير من ضباط وضباط الصف المتقاعدين من مختلف الاجهزة الامنية , وعدد من مدراء الدوائر الرسمية ورؤساء عدد من مؤسسات المجتمع المدني التطوعية والخدماتية وممثلي وسائل الاعلام المحلية , جرى حوار موسع بين الحضور والمتحدثين حول محاور الندوة , حيث تمت الاجابة على كافة استفسارات الحضور , وكرم راعي الندوة الداعمين والمنظمين بدروع تذكارية .

ويذكر ان فرسان السلام هي مؤسسة وطنية وتعمل ضمن اختصاص وزارة الداخلية تأسست عام 2017 وتعمل لخدمة الوطن وقائد الوطن ضمن فريق عمل مؤسسي متخصص في كافة المجالات وتعمل على نشر ثقافة حب الوطن والانتماء والولاء وسيادة القانون و المحبة والتسامح وحقوق الانسان والتوعية والتثقيف بكافة القضايا التي تفتك بالمجتمع والشباب .