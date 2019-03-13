الامارات | أمطار رعدية ورياح نشطة حتى منتصف الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح نشطة حتى منتصف الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوباً بامتداد منخفض جوي علوي، يعمل على تدفق السحب ليل الخميس ويوم الجمعة من الغرب باتجاه الدولة، خاصة على البحر والمناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ليكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط ليلاً، خاصة مع السحب على البحر، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في الخليج العربي، بينما يكون خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن غداً الجمعة سيشهد طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خاصة مع السحب، لتصبح مثيرة للأتربة والرمال، محذراً من تدني الرؤية الأفقية.

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وأكد أن سرعة الرياح ستتراوح بين 25 إلى 40 كم/س، تصل إلى 55 كم/س أحياناً على البحر الذي يصبح مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن كميات السحب ستقل يوم السبت على الدولة، ليصبح الطقس غائماً جزئياً بوجه عام شمالاً وشرقاً، بينما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر الذي يظل مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

وقال :"اعتباراً من مساء الأحد المقبل يزداد تكاثر السحب مرة أخرى، بحيث تبدأ غرباً وتمتد إلى مناطق متفرقة، خاصة على المناطق الشمالية والساحلية، مع سقوط أمطار قد تكون رعدية أحياناً تستمر ليوم الاثنين، فيما تكون الرياح نشطة السرعة وقوية أحيانا مع السحب الركامية، ما يؤدي إلى اضطراب الموج".

ونوّه إلى أن سرعة الرياح ستتراوح من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط في بحر عمان.