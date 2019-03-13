"الأرصاد": تأثر الدولة بمنخفض جوي من الخميس إلى الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوباً بامتداد منخفض جوي علوي، يعمل على تدفق السحب ليل غد الخميس وبعد غد الجمعة من الغرب باتجاه الدولة خاصة على البحر والمناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ليكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار متفرقة وقد تكون رعدية أحياناً.

وذكر المركز - في بيان له اليوم - أن كميات السحب ستقل يوم السبت المقبل على الدولة ليصبح الطقس غائماً جزئياً بوجه عام.

وأضاف أنه سيزداد تكاثر السحب مرة أخرى من مساء يوم الأحد المقبل تبدأ غرباً وتمتد على مناطق متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والساحلية مع سقوط أمطار قد تكون رعدية أحياناً وتستمر ليوم الإثنين، وتكون الرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب الركامية تؤدي إلى اضطراب موج البحر ومثيرة للغبار والأتربة وتعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية.