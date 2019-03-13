الفريق التنفيذي لرؤساء مؤشرات الأجندة الوطنية يناقش أبرز التحديات

دبي (الاتحاد)

عقد الفريق التنفيذي لرؤساء مؤشرات الأجندة الوطنية اجتماعاً وذلك بقاعة الاجتماعات في فندق دوست ثاني في العاصمة أبوظبي. وترأس الاجتماع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بحضور رؤساء وأعضاء الفرق التنفيذية لمسرعات الأمن من قادة الشرطة ومسؤولي القطاعات الأمنية بالدولة، وممثلين من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وناقش المجتمعون أهم المؤشرات التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية على مستوى الدولة وأبرز التحديات التي تواجهها، ووضع الحلول والمبادرات المناسبة لتخطي تلك التحديات. حيث قال معاليه: إن أجهزة الشرطة والأمن في الدولة لديها من المبادرات التي تمكنها من تحقيق المركز الأول في تحقيق مؤشر الشعور بالأمان، وهو الهدف الرئيس الذي نسعى للوصول إليه من خلال هذه الأجندة. مؤكداً معاليه بأنه هدف وطني لا تهاون أو تقصير فيه لتحقيق رؤيتنا الوطنية بأن نكون من أفضل دول العالم في 2021.

واستعرض اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، مؤشر سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى الدولة، وأهم المقارنات المرجعية على مستوى العالم. فيما استعرض اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة، مؤشر الإحساس بالأمان وأهم التحديات وكيفية التغلب عليها.

وعرض اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس المجلس المروري الاتحادي، نتائج العام الماضي المتعلقة بحوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، وعدد الوفيات والإصابات الناتجة عنها، والمستهدفات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي.

وعرض اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، مؤشر الاعتمادية على خدمات الشرطة وأهم المتطلبات للفئة التي يستهدفها المؤشر، في حين استعرض العميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، مؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل مئة ألف نسمة من السكان على مستوى الدولة.