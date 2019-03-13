حاكم عجمان وولي عهده يحضران أفراح المطروشي والشامسي في عجمان

عجمان (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه صالح سعيد بن عبيد المطروشي بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة أحمد إبراهيم الغملاسي الشامسي.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات إلى العروسين وذويهما بهذه المناسبة.

كما حضر الحفل -الذي أقيم بقاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان- إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان، وعدد من الشيوخ، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، ووجهاء البلاد، وكبار المسؤولين.

وأعرب أهل العروسين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم.