«تنفيذي الشارقة» يعتمد القائمة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني 2019

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القائمة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني لسنة 2019م والتي ضمت 274 مستفيداً توزعوا إلى 170 مستفيداً في فئة القروض، و104 مستفيدين في فئة المنح، بمجموع 199 مليوناً و596 ألف درهم. وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه وتوجيهاته الدائمة بالعمل على وضع استقرار المجتمع على صدارة أولوية استراتيجيات إمارة الشارقة، وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لمواطني الإمارة كافة، ما يعزز فرص التنمية المستدامة، وتطور المجتمع.

وهنأ المجلس المستفيدين من الدعم السكني من مواطني إمارة الشارقة، حيث وصلت رسائل نصية قصيرة إلى كل مستفيد فور اعتماد القرار مباشرة من المجلس.

وأشار المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان إلى أن القائمة الأولى لعام 2019 تم اعتمادها بعد تحديث بيانات المتقدمين في فئتي القروض والمنح، والتأكد من شروط الاستحقاق كلٌ حسب فئة الدعم السكني.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الطيران المدني 2018م، واستعرض الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ما تضمنه التقرير من شروح مفصلة تناولت إحصائيات حركة المسافرين لعام 2018، حيث بلغ عدد المسافرين 12 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 5.99% عن عام 2017.

وكشف التقرير عن تحقيق دائرة الطيران المدني في الشارقة لنسبة نمو في الإيرادات بمقدار 43% عن عام 2017، حيث سجلت الإيرادات 65.4 مليون درهم.

وأشار المجلس إلى أن إمارة الشارقة تعمل وفق استراتيجية تقدم الدعم الكبير لفئة ذوي الإعاقة في المجالات كافة.

وبحث المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات المتعلقة بشؤون إمارة الشارقة، واعتمد خلالها جملة من القرارات والمشاريع الخدمية تخدم مواطني الإمارة والقاطنين على أرضها.