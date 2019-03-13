حمدان بن راشد يكرم الفائزين في «بكم نفتخر»

دبي (الاتحاد) كرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، العاملين المتميزين والمجتهدين، في هيئة الصحة بدبي، إلى جانب فرق عمل تطوير الابتكارات والمبدعين وأصحاب الخدمة الطويلة ممن أثروا جهود «الهيئة» بخبرتهم، وأسهموا كثيراً في تقدمها، وقد وصل إجمالي المكرمين هذا العام إلى 450 موظفاً وموظفة.

كما كرم سموه، في بداية الحفل، أسد حسن حاتمي؛ لخدمته الطويلة للقطاع الصحي في الدولة والممتدة إلى 50 عاماً.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز «بكم نفتخر» الذي نظمته «الهيئة» أمس بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إذا كانت مبادراتنا التحفيزية التي تحظى برعاية ودعم سموكم، تحمل لموظفي «الهيئة» عنوان وشعار «بكم نفتخر»، فإننا نؤكد أنكم مصدر فخر واعتزاز لنا وللقطاع الصحي في الدولة، وليس هذا لتوجيهاتكم السديدة لنا فحسب، وإنما لمتابعتكم الحثيثة لكل ما يطرأ على الساحة الصحية.

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