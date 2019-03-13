الزيودي يحضر حفل اليوم الوطني الأميركي

أبوظبي (وام) حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، حفل الاستقبال الذي أقامه ستيف بوندي، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق أبراج الاتحاد في أبوظبي، سعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال الأميركيين، وحشد من أبناء الجالية الأميركية المقيمة في الدولة، والفريق الأولمبي الأميركي المشارك في أولمبياد أبوظبي 2019.

وألقى ستيف بوندي كلمة بهذه المناسبة أشاد خلالها بما تشهده علاقات البلدين من تقدم وتطور في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الإمارات حققت مكانة مرموقة بين الأمم، وصارت صاحبة كلمة مسموعة في المحافل الدولية نتيجة للتسامح والانفتاح والدبلوماسية الإماراتية، وحازت التقدير الدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، وحجزت مكانتها بين الدول الرائدة في نشر قيم التسامح والمحبة والتعايش.

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