أبوظبي (الاتحاد) أشاد معالي حمد عبدالرحمن المدفع، أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، بتدشين «قصر الوطن»، مؤكداً أنه يمثل صرحاً حضارياً، وأحد أهم المعالم التاريخية والثقافية في الدولة، لافتاً إلى أن هذا الصرح سيظل شاهداً على النهضة الحضارية للدولة وتراثها الإنساني، وسيكون له دوره الكبير في إثراء المعرفة لدى زواره بما يمثله من حلقة جديدة في سلسلة عطاءات قادة الإمارات التي تدهش العالم، ودليل اهتمام القيادة الرشيدة بمواصلة بناء الوطن وحفظ تراثه، وتوثيق نهضته الحضارية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة «الأرشيف الوطني»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية، وما تتضمنه من مشاريع مستقبلية، في مقدمتها الاستعدادات لاستضافة كونغرس المجلس الدولي للأرشيف 2020. واستعرض المجلس خلال اجتماعه ميزانية عام 2019، وتم التركيز على أهمية المشاريع والفعاليات والأنشطة ذات الصلة بمهام الأرشيف، ودوره في جمع السجلات الحكومية والتاريخ الشفاهي والوثائقي للدولة. كما تمت مناقشة مشروع أرشيف الخليج العربي الرقمي، وما تحقق منه فعلياً. ويعد هذا المشروع بمثابة شبكة إلكترونية تحوي وثائق الخليج العربي كافة على «الإنترنت»، ليصبح المصدر الرئيس لتاريخ المنطقة وتراثها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرشيف الوطني يشيد بـ«قصر الوطن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.