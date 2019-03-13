سعود القاسمي وحمدان بن محمد وطحنون بن محمد وهزاع بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح بن حمودة والملا

أبوظبي (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه غانم بن علي بن حمودة الظاهري، بمناسبة زفاف نجله حمودة إلى كريمة عبدالله محمد سعيد الملا.

كما حضر الحفل -الذي أقيم بقصر الإمارات في أبوظبي- الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، ومعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وعدد من الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

كما حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل الاستقبال الذي أقيم عصر أمس في قصر الإمارات في أبوظبي، بمناسبة زفاف حمودة غانم بن علي بن حمودة إلى كريمة عبدالله محمد سعيد الملا.

وقد هنأ سمو ولي عهد دبي العروسين وذويهما، متمنياً لهما زفافاً ميموناً وزواجاً سعيداً مكللاً بالفرح والرفاء والبنين.

كما حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه غانم علي بن حمودة الظاهري، بمناسبة زفاف نجله «حمودة» إلى كريمة عبدالله محمد سعيد الملا، وذلك في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعددٌ من الشيوخ والمسؤولين.

كما حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بمناسبة زفاف حمودة غانم بن علي بن حمودة إلى كريمة عبدالله محمد سعيد الملا.

كما حضر الحفل جمع من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس والأصدقاء. وتضمن الحفل لوحات من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.

وأعرب الحضور عن عميق امتنانهم وسعادتهم لمشاركة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أفراحهم، مؤكدين أن ذلك يسهم في تمتين الأواصر الاجتماعية والعلاقات الأسرية، ويجسد روح المحبة والود بين أفراد المجتمع.

كما حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه غانم علي بن حمودة الظاهري بمناسبة زفاف نجله «حمودة» إلى كريمة عبدالله محمد سعيد الملا، وذلك في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

كما حضر الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء ورجال الأعمال وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.