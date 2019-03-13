تعاون بين «البيت متوحد» و«الرمز» لتنفيذ مبادرات مجتمعية

أبوظبي (وام) وقعت جمعية «البيت متوحد» وشركة الرمز اتفاقية تتعلق بالرعاية الذهبية بين الطرفين، بهدف العمل على دعم وتنفيذ وتطوير مجموعة من المبادرات المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع في أنحاء الدولة كافة.

وقع الاتفاقية التي حضرها جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي نائب الرئيس الفخري لجمعية «البيت متوحد» سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية «البيت متوحد»، ومحمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب في شركة «الرمز»، بحضور علي غانم الرميثي، نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية البيت متوحد، ومحمد النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي عضو مجلس الإدارة لجمعية البيت متوحد، وعبد الله النيادي، عضو مجلس الإدارة لجمعية البيت متوحد، وظافر سحمي الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة الرمز.

وقال سيف علي القبيسي: «إن جمعية البيت متوحد تسعى باستمرار إلى تعزيز ثقافة العطاء والتعاون والمسؤولية المشتركة»، معرباً عن شكره وتقديره لشركة الرمز والقائمين عليها على تعاونهم وسعيهم على إطلاق المبادرات وإقامة الشراكات التي تخدم المجتمع وأفراده في العديد من المجالات الاجتماعية.

من جانبه، أعرب ظافر سحمي الأحبابي عن سروره بتعاون الشركة مع جمعية البيت متوحد كراع ذهبي لعام 2019، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية للشركات الوطنية للمساهمة في دعم المبادرات المجتمعية في خدمة الوطن كواجب علينا جميعاً لبلد أعطانا كل شيء، فلنا الفخر بأن نعيد العطاء للمجتمع ولو بجزء صغير.

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