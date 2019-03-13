رقابة على المناطق البيئية في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

كثفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة الرقابة البيئية على المناطق الطبيعية منذ بداية العام الجاري، وذلك للحفاظ على البيئة ووقف تجاوزات البعض بهذه المناطق التي أصبحت مقصداً سياحياً مهماً للزوار من خارج الإمارة، وتسير الدائرة أكثر من 53 دورية.

وأوضح أحمد حمد الشحي، مستشار الدائرة، أن هناك تشديداً للرقابة على المناطق الطبيعية بالإمارة، وذلك لمنع التجاوزات التي لها تأثيرات ضارة على البيئة، مثل التخلص من المخلفات بطريقة غير سليمة والكتابة على جدران جبل جيس، إلى جانب مخالفات التخييم، مثل ترك مخلفات التخييم.

وتابع: كثفنا الحملات التفتيشية من خلال جانب دوريات «راقب» التي يصل عددها حالياً إلى 53 دورية مخصصة للرقابة على المناطق الطبيعية في كل من جبل جيس والشواطئ ومناطق التخييم وكل من كورنيش القواسم، وكورنيش المعيريض، وكورنيش الرمس.

وأوضح أن المراقبين حرروا منذ بداية العام الجاري 2246 مخالفة بيئية في المناطق السابقة، وتقوم الدوريات بحملات توعوية مكثفة من حين لآخر لتوعية الجمهور والزوار حول بعض السلوكيات المرفوضة بهذه المناطق، إلى جانب مخالفة غير الملتزمين بالقوانين البيئية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الإمارة تتميز بمناطقها الطبيعية الجذابة التي يقصدها الآلاف من المقيمين ومن الزوار القادمين من خارج الإمارة، وكذلك السياح الذين يحرصون على الاستمتاع بهذه الأجواء الطبيعية الساحرة.

وأكد الشحي أن الدائرة وضعت العديد من اللوحات الإرشادية التي تنمي الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على هذه الطبيعية، والامتناع عن رمي المخلفات، وممارسة الأنشطة غير المصرح بها، كالكتابة على جدران جبل جيس وغيرها.

وكان مراقبو الدائرة قد سجلوا العام الماضي 9500 مخالفة بيئية، مقارنة مع 7800 تم تسجيلها في 2017، وتوفر الدائرة 1500 حاوية يتم توزيعها سنوياً بمختلف مناطق الإمارة واستبدال التالف منها، تتنوع بحسب الحجم والنوعية، ويتم تخصيص حاويات معدنية لجمع بقايا فحم الشواء في المناطق البرية والشواطئ، بهدف حماية تلك المواقع.