التوعية بقرار منع صيد «الشعري» و«الصافي» بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد) وضعت بلدية أم القيوين خطة عمل لتنفيذ ومتابعة قرار وزارة التغير المناخي والبيئة الخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها والتي بدأت مطلع مارس الجاري، وتستمر حتى 30 أبريل المقبل.

كما نظمت حملة توعية بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش؛ بهدف تعريف الجمهور بالتشريعات التي تمنع صيد هذا النوع من الأسماك، باعتباره مهدداً بالانقراض من الدرجة الأول.

ويبدأ الحظر الموسمي لصيد أسماك القرش في مياه الدولة مع بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر يونيو حسب القرار الوزاري الصادر من وزارة التغير المناخي والبيئة رقم 43 لسنة 2019.

وقام قطاع حماية البيئة بالبلدية، ووفد من وزارة التغير المناخي والبيئة، بتنفيذ حملات توعوية للصيادين والجمهور خلال مشاركة الدائرة في مهرجان أم القيوين لصيد الأسماك.

وأكدت ميثاء جاسم شافي، مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في البلدية، أن البلدية هي الجهة المختصة بالإشراف على سوق السمك للتأكد من التزامها ببنود قرار الأسماك، مشددة على أنه يتوجب على من يصطاد أسماك القرش بطريقة غير مقصودة خلال فترة المنع إعادتها إلى مياه البحر متوخياً العناية الكاملة لسلامتها.

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