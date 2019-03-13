الامارات | «تنفيذي الشارقة» يعتمد قائمة الدعم السكني

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يعتمد قائمة الدعم السكني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، القائمة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني لسنة 2019، والتي ضمت 274 مستفيداً، توزعوا إلى 170 مستفيداً في فئة القروض، و104 مستفيدين في فئة المنح، بمجموع 199 مليوناً و596 ألف درهم.

ونوّه المجلس بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته الدائمة بالعمل على وضع استقرار المجتمع في صدارة أولوية استراتيجيات إمارة الشارقة، وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لمواطني الإمارة كافة، ما يعزّز فرص التنمية المستدامة، وتطور المجتمع.

وأفاد رئيس دائرة الإسكان، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، بأن القائمة الأولى تم اعتمادها بعد تحديث بيانات المتقدمين في فئتي القروض والمنح، والتأكد من شروط الاستحقاق، كلٌّ حسب فئة الدعم السكني.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الطيران المدني 2018، واستعرض الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، ما تضمنه التقرير من شروح مفصلة تناولت إحصاءات حركة المسافرين لعام 2018، حيث بلغ عدد المسافرين 12 مليون مسافر، بزيادة 5.99% على عام 2017.

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وكشف التقرير عن تحقيق دائرة الطيران المدني في الشارقة نسبة نمو في الإيرادات بمقدار 43% عن عام 2017، حيث سجلت الإيرادات 65.4 مليون درهم.

وأصدر المجلس قرار رقم (6) لسنة 2019 بشأن تعيين المتقاعدين على الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

وأشاد المجلس بتنظيم الدولة دورة ألعاب الأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، الحدث العالمي الرياضي والإنساني في المنطقة، وما تمثله من رسالة عالمية في نشر المحبة والتسامح، وثمّن المجلس جهود اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم.

وأشار المجلس إلى أن إمارة الشارقة تعمل وفق استراتيجية تقدم الدعم الكبير واللامحدود لأصحاب الهمم في المجالات كافة، لتطوير قدراتهم، وتمكينهم في المجتمع.