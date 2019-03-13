الامارات | ضبط 351 كيلوغراماً من «النسوار» في «البدية»

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 351 كيلوغراماً من «النسوار» في «البدية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت بلدية دبا الفجيرة مركبة محملة بـ340 كيلوغراماً من مادة النسوار في منطقة البدية، كما صادرت 11 كيلوغراماً من النسوار والشيني والبان، كانت في طريقها للترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأفاد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، بأنه تمت مصادرة المواد المحظورة خلال حملات تفتيشية مفاجئة على المحال والأسواق في مدينة دبا الفجيرة، مشيراً إلى أن هذه الحملات امتداد لحملات سابقة نفذتها البلدية على المحال، للتأكد من خلو الأسواق من المواد الممنوعة، والتي تشكل خطراً على الصحة العامة، وتشوّه المظهر العام للمدينة، لافتاً إلى أن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي، وتثقيف وتوعية الجمهور بذلك.

ولفت إلى أنه تم ضبط المركبة المحملة بمادة «النسوار» قبل بيعها، من خلال المفتشين الموجودين على مدار الساعة في تلك المناطق، إذ تحجز المركبة، ولا يفك الحجز إلا بعد دفع الغرامة المقررة، ومصادرة المادة المضبوطة، وأكد أن حملات مصادرة «النسوار» مستمرة طوال العام، خصوصاً في مناطق معينة تعد أكثر أماكن بيع هذه المادة الممنوعة، مشيراً إلى أن التخلص من هذه الكميات المضبوطة يتم من خلال مكابس خاصة بمركز إدارة النفايات.

بلدية دبا الفجيرة

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تنفذ حملات تفتيشية

مفاجئة لضبط المواد

المحظور تداولها.