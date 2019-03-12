مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تدعم 4227 رائد أعمال إماراتي

كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات اقتصادية دبي - عن دعمها 4 آلاف و227 من رواد الأعمال الإماراتين خلال العام 2018 بزيادة 32 بالمائة عن العام 2017.

وكان للمؤسسة دور حيوي في تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات بلغت 101 مليون بنمو 63 بالمائة مقارنة بـ 61.8 مليون درهم في العام 2017. كما ساهمت المؤسسة في تقديم خدمات التدريب والبرامج التطويرية لنحو 5 آلاف و767 من رواد الأعمال والتي بلغت ارتفاعاً 163 بالمائة مقابل العام 2017 وقامت ألف و 175 شركة وطنية بتأسيس أعمالها بإمارة دبي عبر الدعم المقدم من المؤسسة.

وتظهر النتائج الدور الرئيسي والفعال للمؤسسة في ترجمة توجهات القيادة الرشيدة في دعم مسيرة الشباب نحو ريادة الأعمال وتحفيز الريادة والتنافسية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدراتها الانتاجية ودفعها لتحقيق المزيد من النمو الداعم لاقتصاد دبي والاقتصاد الكلي لدولة الإمارات.

وقال عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المؤسسة انتهجت استراتيجية متينة منذ نشأتها في العام 2002 وهي ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المتمثلة في أن المواطن جزء من التنمية الاقتصادية ورافد حقيقي للدولة ومن هذا المنطلق تسعى المؤسسة جاهدة إلى دعم ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دبي الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد الإمارة.

وأكد الجناحي على دور المؤسسة في تعزيز تنافسية ريادة الأعمال من خلالها سياستها الواضحة والصريحة في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي وجعل دبي مركزاً عالمياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمنصة المثالية للانطلاق بريادة الأعمال وتأسيس الشراكات للنمو المستدام والتنافس للوصول إلى العالمية.

وأشار إلى أن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذراع التمويلي للمؤسسة قد ساهم في تقديم الدعم المالي لــ 18 مشروعاً في عام 2018 بإجمالي 14 مليون درهم بزيادة بلغت 147 بالمائة عن العام 2017، مؤكداً أن المشاريع المدعومة تتسم بعنصر الموهبة والنوعية في طرح الخدمة لتتنافس مع قريناتها من الشركات العالمية في السوق المحلي.

وأضاف أن المؤسسة تمكنت بنجاح من تعزيز الخدمات والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع والترويج لمشاريعهم في السوق المحلي والأسواق المجاورة على مستوى الخليج والمنطقة إلى جانب دعم روح الابتكار وأصحاب المواهب في عالم التجارة والأعمال وبمختلف الفئات العمرية وذلك من خلال البرامج التدريبية والمبادرات التطويرية وتقديم الدعم المالي والاستشاري للراغبين في دخول السوق بمشاريعهم الجديدة.

ولفت أن مركز حمدان للإبداع والابتكار التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام 2018 قام بخدمة أكثر 38 من الشركات الإمارتية وعدد من الشركات لأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي حيث قام المركز بمساعدة رواد الأعمال على البدء وإطلاق مشاريعهم في مختلف القطاعات ومساعدتهم على وضع استراتيجيات التأسيس ومساعدة المشاريع على النمو.