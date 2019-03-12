أعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" تواصل الجهود مع الإدارة الفيدرالية الأميركية للطيران و شركة بوينج بهدف جمع المعلومات بشأن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية B737 Max 8 بعد إقلاعها بدقائق من العاصمة أديس أبابا قبل يومين ما أسفر عن مقتل 157 فرداً كانوا على متنها وذلك من أجل إتخاذ إجراءات أمان مناسبة.

و قالت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم :" إنها اتصلت أيضا بالرابطة الوطنية الصينية للطيران و هيئة الطيران المدني لجزر كايمان والخطوط الجوية الإثيوبية للحصول على مزيد من المعلومات حول سبب منع أساطيل الطائرات الخاصة بهم من الإقلاع.

و أوضح البيان في الختام أن "الهيئة العامة للطيران المدني تقيم الوضع عن كثب من أجل إتخاذ إجراءات الأمان اللازمة في الوقت المناسب.. وأنها لن تتردد في منع أسطول بوينج 737 ماكس الإماراتي المسجل من الطيران إذا لزم الأمر من أجل ضمان تحقيق أعلى معايير أمان الطيران.. على أن تصدر المزيد عن مستجدات هذه القضية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للطيران المدني تنضم إلى التحقيقات التي تجريها "بوينج" بحادث تحطم الطائرة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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