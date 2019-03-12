يعتزم مطعم ’ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس‘، المستوحى من البرنامج التلفزيوني الشهير الذي يحمل الاسم ذاته والحائز على إعجاب الملايين حول العالم، طرح تحدي"الصندوق الغامض" الشهير ليشكل جزءاً أساسياً من تجربة المطعم المتميزة، والذي يسعى لأن يكون الأول من نوعه عالمياً في قطاع المطاعم، ومن المقرر أن يفتتح المطعم أبوابه في فندق ’ميلينيوم بلايس مارينا‘ بدبي خلال أبريل القادم.

وستتضمن قائمة الوجبات الخاصة بتجربة "الصندوق الغامض" أشهى الأطباق الرئيسية المتوفرة للمجموعات المؤلفة من شخصين فأكثر، حيث تتيح للضيوف تصميم طبقهم الخاص باستخدام ما يصل إلى خمسة مكونات، مع خيارات تتضمن أكثر من 10 أصناف من البروتينات والخضروات والتوابل. وعلى عكس تحدي "الصندوق الغامض" في السلسلة التلفزيونية الشهيرة، فإنه ينبغي على فريق المطعم إعداد تشكيلات الأطباق من المكونات التي اختارها الضيوف في غضون ما لا يزيد عن 45 دقيقة.

وبهذا الصدد، قالت مارجريتا فاموند بيجز، رئيسة الطهاة في مطبخ ’ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس‘: "يمثّل ’الصندوق الغامض‘ القلب النابض لتجربتنا الفريدة وواحداً من أهم ملامح البرنامج التلفزيوني الشهيروهي تجربة فريدة سنشاركها مع ضيوف المطعم في أجواء من الحماس والمرح".

وأضافت: "سوف نستقدم هذا المفهوم الفريد من الشاشة إلى أطباق ضيوفنا لنرسّخ ذاك البعد العاطفي في علاقتهم مع طعامهم، فهذا هو سر نجاح البرنامج في تحقيق كل هذه الشعبية حول العالم".

وسيتم إعداد أطباق "الصندوق الغامض" نقدم بشكل دائم أشهى الأطباق المعدة من مكونات طازجة حيث يتم تحديث قائمة المكوّنات أسبوعياً بحسب توافرها الموسمي"

Advertisements

و أضافت فاموند بيجز: " سيحصل الضيوف على وصفة مكتوبة بخط اليد للطبق الذي طلبوه كي يتسنى لهم إعداده بأنفسهم في المنزلظن وتأتي مبادرة مشاركة وصفات ’الصندوق الغامض‘ مع ضيوفنا تعزيزا لتوجهنا في تمكين ضيوفنا من ترسيخ ذاك الرابط العاطفي مع طعامهم المفضل بما ينسجم مع روح برنامج ’ماستر شيف‘، والذي يستطيع محبّوه زيارة مطعمنا لعيش أجواءه بكل أبعادها، بما يشمل خوض هذه التجربة الاستثنائية، ومن ثم أخذ الوصفة ليجرّبوا إعدادها بأنفسهم في مطابخهم المنزلية".

كما ستشتمل قائمة ’ماستر شيف، ذا تي في إكسبريينس‘ على أطباق من ورش عمل عالمية أقيمت مع أبطال السلسلة التلفزيونية المحبوبة، ويجري في الوقت الراهن العمل على تصميم المرحلة الأولى من القائمة؛ حيث أشارت فاموند-بيجز إلى أنّ القائمة ستشمل أكثر من 120 وصفة من ابتكار هؤلاء والأبطال الذين عملوا عن قرب مع فريق المطعم في دبي.

وقالت فاموند: "أتممنا تصميم وصفات اثنين من الفائزين بالنسخة البريطانية من ’ماستر شيف‘، وهما جيمس ناثان بطل عام 2008، وبينج كومبس بطل عام 2014، وذلك فضلاً عن شون أونيل، بطل دورة عام 2016 من النسخة الأمريكية للبرنامج".

وواصلت حديثها قائلة: "تشتمل ابتكارات جيمس ناثان على شوربة شهية من الكمأة والبازلّاء ورقائق البارميزان وطبق ’ديكونستراكتد إيتون ميس‘، بينما يقدّم بينج شوربة لاكسا مع الفطر وبيض السمّان، وتارت الفاكهة مع التفّاح والتوت بحوافها المقرمشة والمحضرة مع الفحم المنشط. أما أونيل، فسنقدم طبقه ’تاكو كونفت أفخاذ البط‘ و’وافل الدجاج المقلي‘".