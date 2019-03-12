"دبي الجنوب" و"مؤسسة مدينة دبي للطيران" تطلق مبادراتها لدعم الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة...

في إطار جهودها الرامية إلى استقطاب ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وسط الاتجاه العالمي المتصاعد نحو "اقتصاد العمل الحر"، تواصل "دبي الجنوب" المدينة المتكاملة ومشروع التطوير العصري الرئيسي في الإمارة، إطلاق مبادرات جديدة تدعم مجتمع الأعمال في إمارة دبي للمحافظة على جاذبيتها كمركز رائد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتتمتع الإمارة بمكانة استراتيجية في القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الرقمية مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والتكنولوجيا المالية، التي ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 26٪ خلال النصف الأول من عام 2018، بقيمة 17.7 مليار درهم إماراتي.

وتكمن أهميّة المبادرات التي تطلقها دبي الجنوب بكونها تساهم في تنشيط الاعمال التجارية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، والخبراء المتخصصين في شتى المجالات وأعلنت "دبي الجنوب" و"مؤسسة مدينة دبي للطيران"، التي تعنى بالترخيص والتنظيم للمناطق الحرة في "دبي الجنوب" بأنه يمكن للمهنيين المستقلين الاستفادة من فرصة العمل بموجب تصريح عمل مستقل، تماشياً مع ارتفاع عدد الموظفين الباحثين عن ساعات عمل مرنة والعمل من المنزل.

وتعكس هذه الخطوة النوعية التزام "دبي الجنوب" و"مؤسسة مدينة دبي للطيران" في تعزيز مكانة دبي كالوجهة الأكثر ابتكارا في مجال الأعمال التي تناسب احتياجات ومتطلبات الشركات والقوى العاملة، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.

وقال شعيب الرحيمي، نائب رئيس مجمّع الأعمال في "دبي الجنوب": "إنّ التزام دبي الجنوب في تعزيز بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعددة الجنسيات ينعكس جلياً في المبادرات التي تطلقها المنطقة. ويأتي تطوّر ملامح وسياسات واستراتيجيات قطاع الأعمال الذي شهدته السنوات الـ 10 الماضية، لمواكبة اتجاهات الأعمال الجديدة وتلبية متطلبات أنشطة الاعمال. ونحن نحرص على تكثيف جهودنا الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والمحترفين المتخصصين الباحثين عن حلول مصممة لهم لتنمية أعمالهم".

ومن المتوقع أن يساهم تصريح العمل المستقل الذي أطلقته المنطقة بتعزيز مصادر الدخل للمهنيين في إمارة دبي والدولة والاستفادة من الفرص التجارية في دبي الجنوب. ويعمل مجمع الأعمال من خلال حزمة من المبادرات النوعية إلى تعزيز دور الشركات متعددة الجنسيات عبر ادماجهم مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم جلسات تفاعلية مشتركة، بما في ذلك ورش العمل الدورية. ويعد مجمع الأعمال وجهة مهمة للعديد من المؤسسات التجارية العالمية الرائدة مثل مركز اليابان التجاري ومركز الأعمال الصيني وكوينزلاند أستراليا وتقوم هذه المراكز بتمثيل المؤسسات الناشئة و الصغيرة و المتوسطة في بلدانها والتي التي ترغب بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

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وتتمتع المنشآت التجارية المتواجدة في مجمع الأعمال بمجموعة من الحوافز التي تشمل تخفيض الإيجارات من 5% إلى 25% للمستأجرين الحاليين والجدد ضمن برنامج ولاء العملاء، الامر الذي ساهم بالحفاظ على أكثر من 85% من المستأجرين. كما وخصص المجمع 10 % من إجمالي مشاريعها السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في إمارة دبي، بما في ذلك تخفيض بنسبة 25 % على الإيجار السنوي.

وتكتسب المبادرة طابعاً خاصاً، حيث يمكن للمهني المستقل بأن يستخدم اسمه الحقيقي كعلامة تجارية خاصة بنشاطه التجاري. وما يميّز تصريح العمل المستقل هو أن المهني المستقل هو الذي يحدد جدول أعماله، ويتمتع بحرية اختيار الشركة أو المشروع الذي يرغب العمل فيه. وعند التقدّم بطلب للحصول على تصريح عمل في دبي الجنوب، يشترط أن يتم تقديم درجة علمية معيّنة وشهادة مهنية أو دليل على الخبرة المستقلة ذات الصلة. والاستفادة من امتيازات المنطقة الحرة مع الحفاظ على بيئة أعمال مستدامة،.

ومن جهته، قال خالد عبدالله أحمد، نائب الرئيس – التراخيص والشؤون التنظيمية في "مؤسسة مدينة دبي للطيران": " قمنا بإصدار تصريح العمل المستقل لمواكبة التغيرات الحيوية التي شهدها قطاع الأعمال في السنوات القليلة الماضية. وتتماشى هذه المبادرة النوعية مع المكانة الرائدة التي تتخذها دولة الإمارات في قطاع الأعمال، الأمر الذي يعكس الرؤية الطموحة والطويلة الأجل للقيادة الرشيدة تحقيق التنمية المستدامة".