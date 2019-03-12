الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك يعرض نجاحات 2018 والاستراتيجية الخمسية للصرح الطبي العالمي

يعتزم مستشفى كليفلاند كلينك مضاعفة أعداد المرضى الذين يخدمهم في غضون خمس سنوات، وفقاً لما أعلن الرئيس التنفيذي رئيس الصرح الطبي الواقع بولاية أوهايو الأمريكية.

وألقى الدكتور توم ميهاليفيتش خطاب "حالة المنشأة الطبية" السنوي في حشد ضمّ موظفي كليفلاند كلينك، وسلّط فيه الضوء على النجاحات التي أحرزها المستشفى في العام الفائت، قائلاً إنه يريد لكليفلاند كلينك أن يغدو "المنشأة الفُضلى لتقديم الرعاية في أي مكان، ومكان العمل الأفضل لمقدمي الرعاية الصحية في القطاع".

وقال الدكتور ميهاليفيتش أمام العاملين في المستشفى خلال حفل أقيم في قاعة الاحتفالات بفندق إنتركونتيننتال كليفلاند بأوهايو، إن العالم "يتطلع إلينا" للحصول على حلول مبتكرة تتصدّى لأشدّ التحدّيات في مجال الرعاية الصحية، معتبراً أن كليفلاند كلينك أضحى اليوم "منارة أمل للملايين".

وكان العام 2018 السنة التي يتولّى فيها الدكتور ميهاليفيتش منصب الرئيس التنفيذي والرئيس لكليفلاند كلينك، المركز الطبي الأكاديمي الأمريكي غير الربحي متعدد التخصّصات. وشهدَ هذا العام تقديم كليفلاند كلينك خدمات الرعاية الصحية لأكثر من مليوني مريض، وهو أعلى إجمالي سنوي في تاريخه، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.2 بالمئة لتصل إلى 8.9 مليارات دولار.

وبلغ مجموع مساهمات المستشفى في اقتصاد الولاية والاقتصاد المحلي لمدينة كليفلاند، والتي تمثلت في الوظائف والأجور والضرائب، 17.8 مليار دولار. واحتلت برامج أمراض القلب والمسالك البولية المرتبة الأولى في البلاد من قبل المؤسسة المعنية بالمقارنات المعيارية وقياس الأداء "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت"، فيما واصلت منظومة كليفلاند كلينك التوسّع، فشهدت افتتاح مستشفى "يونيون" في دوفر بشمال شرق أوهايو إضافة إلى دار كليفلاند كلينك لعلاج الأطفال، علاوة على الافتتاح المقرّر لأربعة مستشفيات في فلوريدا خلال العام 2019.

وتمّ خلال العام الماضي إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة بهدف التركيز على القضايا المهمة المتعلقة بالجودة والقدرة على تحمّل التكاليف وسلامة المرضى ورفاه الموظفين من مقدمي الرعاية.

وكشف الدكتور ميهاليفيتش النقاب عن خطة استراتيجية مدّتها خمس سنوات، تستند على التوجّهات في قطاع الرعاية الصحية، واحتياجات المجتمعات التي يخدمها كليفلاند كلينك، وتاريخه الحافل بالإنجازات، وذلك بُغية تطوير كليفلاند كلينك في بيئة الرعاية الصحية الراهنة، بالغة التعقيد.

وقال رئيس المستشفى خلال كلمته: "سنبقى أوفياء لمكانتنا ومكتسباتنا، حريصين على العمل كفريق واحد يضع المرضى في محور جهودنا، وسوف نبذل كل ما نستطيع للاهتمام بالمرضى وعائلاتهم طوال حياتهم، مع تقديم كل رعاية استباقية ممكنة، بدعم من أحدث التقنيات الرقمية، وسوف ننمو ونضاعف أعداد المرضى الذين نخدمهم في غضون السنوات الخمس المقبلة".

ومن المقرّر في العام 2019، أن يواصل كليفلاند كلينك التركيز على أولويات الرعاية الأربع التي قدّمها في العام 2018، والمتمثلة في رعاية المرضى، ورعاية العاملين، ورعاية المؤسسة، ورعاية المجتمعات التي يخدمها.

رعاية المرضى

"سلامة المرضى هي أولويتنا الأولى التي لا تفريط فيها"، وفقاً للدكتور ميهاليفيتش، الذي أكّد أن حوادث السلامة الخطرة، مثل إجراء الجراحات في مواقع خطأ، أو تعرّض المرضى للإصابات جراء السقوط، أو الاحتفاظ بأجسام غريبة، أو غيرها من الحوادث التي قد تتسبب في أضرار للمريض، قد انخفضتْ في العام 2018، لكنه شدّد على أنه "يتعيّن علينا فعل ما هو أفضل؛ فهدفنا هو القضاء نهائياً على حوادث السلامة الخطرة".

ولتحقيق ذلك، ينبغي النظر سريعاً في المسائل المتعلقة بالسلامة ومعالجتها بالسرعة الممكنة.

وقدّم كليفلاند كلينك العام الماضي ابتكاراً تطويرياً يتمثل باجتماعات يومية سريعة تتناول الحلول الفورية للمشاكل التي قد تحدث أثناء العمل. ويشارك في هذه الاجتماعات التي تنعقد وقوفاً في أي مكان بالمؤسسة، ما يقرب من 25,000 موظف من مقدمي الرعاية الصحية يومياً، ويتمّ خلالها حلّ المشاكل على الفور أو رفعها إلى مستوى أعلى من مستويات الإدارة. ويلتقي الرئيس التنفيذي وفريق القيادة العليا في اجتماع يومي يُعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، لتحليل مستويات الجودة وسلامة المرضى والمشاكل التي مرّ بها المرضى ومقدمو الرعاية في المؤسسة، علاوة على تحليل الأداء التشغيلي.

وشدّد الدكتور ميهاليفيتش على أن "الصمت عدوّ السلامة"، كاشفاً عن عزم كليفلاند كلينك إطلاق جائزة للإبلاغ عن المشاكل تُقدّم لكل من الأفراد وفرق العمل، بُغية تشجيعهم على وضع المشاكل المتعلقة بالسلامة تحت الضوء. ويدعم كليفلاند كلينك ثقافة يتحلّى فيها كل مقدمي الرعاية العاملين لديه بالجرأة على الحديث عن المسائل المتعلقة بسلامة المرضى دون خوف".

رعاية المجتمع

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يلتزم كليفلاند كلينك برفاه كل مجتمع يخدمه، ليس فقط فيما يتعلق بصحته، بل من الناحية الاقتصادية كذلك.

وكان كليفلاند كلينك في العام 2016 (الذي صدر فيه التقرير السابق)، أضاف 17.8 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي من خلال الأجور والضرائب. وفي 2017، قدّم أكثر من 906 ملايين دولار على هيئة منافع مجتمعية شملت مساعدات مالية ومعونات طبية وخدمات صحية مدعومة وبرامج توعية ومساعدات في التعليم والأبحاث.

أما في العام 2019، فيوظف كليفلاند كلينك 66,000 من مقدمي الرعاية حول العالم، بمن فيهم 4,200 من الأطباء والعلماء، و2,800 من المختصين بالممارسات الطبية المتقدمة، فضلاً عن 16,600 ممرض مسجل.

ويلتزم كليفلاند كلينك، كمؤسسة، بتحسين رفاهية المجتمع المحلي الذي يخدمه من خلال التركيز على مسألتين ملحّتين؛ هما إدمان المواد الأفيونية ووفيات الأطفال، وذلك بالتعاون مع شركائه في المجتمع.

كذلك يُظهر مقدمو الرعاية العاملون لدى المستشفى التزامهم بالمجتمع من خلال مبادرات الخدمة المجتمعية، التي يعتزم الصرح الطبي دعمها عبر مبادرة تطوعية مبتكرة هي "تخصيص الوقت للخدمة المجتمعية"، والتي من شأنها إتاحة الفرصة أمام مقدمي الرعاية للمساهمة في العمل التطوعي مع جهات محددة، خلال أوقات عملهم مدفوعة الأجر.

العناية بمقدمي الرعاية

أصبح انتشار الشعور بالإرهاق في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية مشكلة وطنية عامّة. وفي العام الماضي، أطلق مستشفى كليفلاند كلينك ما أسماه "مكتب تجربة مقدمي الرعاية"، وهي مبادرة أولى من نوعها في قطاع الرعاية الصحية. وبدأ هذا المكتب، بعد إجرائه أكثر من 11,000 مقابلة مع مقدمي الرعاية العاملين لدى كليفلاند كلينك، في معالجة مشكلة الإرهاق لديهم وتعزيز المرونة في العمل.

وأكّد الدكتور ميهاليفيتش أن المؤسسة تتعامل مع الإرهاق عبر "الاستفادة من التقنيات الحديثة والعمل الجماعي وتحسين الرفاه والصحة"، وأضاف موضحاً: "عملنا على توظيف الكتَبَة واستخدام تقنيات التعرّف على الصوت لتسهيل عمليات التوثيق، كما وسّعنا فريق الرعاية من خلال مضاعفة عدد مقدمي الممارسات الطبية المتقدمة في السنوات الأربع الماضية".

كذلك، سيظل التنوع والشمول، من جهة أخرى، حجر الزاوية في ثقافة كليفلاند كلينك المؤسسية، وفقاً للمسؤول الذي أكّد عدم التسامح مع التمييز في العرق أو الدين أو الجنسية أو الثقافة أو السنّ أو الميول الجنسية أو الهوية، أو المكانة العسكرية، مشيراً إلى أن "تنوّعنا قوة لنا"، وأضاف: "بحلول العام 2024، سيكون لدينا قيادة تعكس تماماً تنوع العاملين لدينا".

رعاية المؤسسة

يخضع قطاع الرعاية الصحية لتحديات اقتصادية هائلة، إذ ترتفع التكاليف على المؤسسات الطبية وتنخفض مساهمات شركات التأمين في تغطية المرضى.

وقال الدكتور ميهاليفيتش، في هذا السياق، إن "علينا أن نكافح للحفاظ على انخفاض التكاليف وإبقاء الرعاية الصحية في متناول مرضانا"، لذلك فمن شأن مركز جديد تابع لكليفلاند كلينك، هو "مركز علوم تقديم الرعية الصحية"، دراسة عمليات تقديم الرعاية للمرضى لتحديد أكثر الطرق فعاليةً في العلاج وكفاءةً في التكلفة، فالوصول إلى الرعاية الصحية الملائمة "أمر بالغ الأهمية"، على حدّ وصف الرئيس التنفيذي والرئيس لهذا الصرح الطبي الذي خدم أكثر من مليوني مريض خلال العام الماضي، في رقم هو الأعلى على الأطلاق في تاريخه.

وأضاف: "بالكاد استطعنا إحداث تراجع في الطلب على خدماتنا بالرغم من إضافة المزيد من المرافق وتعيين المزيد من مقدمي الرعاية، إذ لا يمكننا اعتبار هذا الطلب أمراً مفروغاً منه، فمن واجبنا الأخلاقي أن نفتح أبوابنا على مصاريعها أمام المحتاجين إلى رعايتنا".

ومن خلال النمو، بشقّيه الفيزيائي والرقمي، سيواصل كليفلاند كلينك الاهتمام بمزيد من المرضى عاماً بعد عام، وسوف تمكّن الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية مزيداً من المرضى من الحصول على خدمات المرافق الحديثة التابعة لكليفلاند كلينك، مثل معهد الأمراض العصبية، ومعهد "كول" للعيون، ومستشفى "فير فيو"، في مجتمع مدينة منتور. أما في فلوريدا، فقد افتتح كليفلاند كلينك في العام 2019 أربعة مستشفيات جديدة من "إنديان ريفر" و"مارتن هيلث"، في حين يتوسع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في رعاية مرضى السرطان، بينما تجري الاستعدادات لافتتاح مستشفى كليفلاند كلينك لندن في العام 2021.

ومن شأن التطبيب عن بعد، كذلك، أن يساهم في توسيع حصول المرضى على الرعاية الصحية، ما يجعل رعاية كليفلاند كلينك "متاحة للمرضى في كل ركن من أركان العالم"، بحسب الدكتور ميهاليفيتش، الذي انتهى إلى القول: "كل ما نفعله وكل مكان نحن فيه وسنكون فيه، سيحمل الختم الوحيد الذي يؤكّد أرفع مستويات الجودة في الخدمات الصحية التي يقدّمها كليفلاند كلينك في كل مكان؛ فهذه هي طريقتنا وهذا هو أسلوبنا".