سيسكو: منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستشهد أعلى نمو لحركة بيانات بروتوكول الإنترنت خلال السنوات الخمس...

يتوقع تقرير مؤشر الشبكات المرئية من سيسكو أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم إلى 4.8 مليار شخص بحلول العام 2022، ومنهم نحو 549 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا وقد احتفلت سيسكو خلال حدث (Cisco Connect: Say Hello to the Future) بمرور 30 عامًا على انطلاق شبكة الإنترنت العالمية مع عدد من شركائها وعملائها في الإمارات، حيث تخلل الحفل الكشف عن أبرز ما توصل إليه تقرير مؤشر الشبكات المرئية مجموعة من توقعات وتحليلات معنية بالاتجاهات والتغيرات المتواصلة التي ستغير المشهد الرقمي في المنطقة والعالم.

يحدد تقرير مؤشر الشبكات المرئية من سيسكو أربعة عوامل رئيسة متوقعة لنمو حركة بروتوكول الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول العام 2022:

ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت بنسبة 9%

سترتفع نسبة مستخدمي الإنترنت من 23% من سكان المنطقة في العام 2017 إلى 32% بحلول العام 2022.

يمثل التحول الرقمي إحدى الأولويات الرئيسة في البرامج الوطنية لمعظم بلدان المنطقة، وتقدر سيسكو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحتضن نحو 549 مليون مستخدم ، وسيكون لها السبق على المستوى العالمي بأعلى معدل لنمو حركة بيانات بروتوكول الإنترنت بارتفاعها بنسبة 41% من 2017 إلى 2022.

ارتفاع عدد الأجهزة المتصلة

تتوقع سيسكو أننا سنصل إلى نحو 2.5 مليار جهاز متصل بالشبكة، أي ما يعادل 1.4 جهاز مرتبط بالشبكة لكل فرد في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ستزيد الأجهزة غير الحاسوبية حركة المرور الإقليمية للبيانات على الإنترنت بنسبة 91% بحلول العام 2022، مع توقع ارتفاع متوسط سرعات اتصال شبكات الهاتف النقال بنسبة تصل إلى 28، ويتوقع أن تبلغ حصة حركة مرور بيانات الإنترنت الصادرة عن الهواتف الذكية 79% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع وجود 1.2 تريليون هاتف ذكي متصل بحلول العام 2022. وتتوقع شركة سيسكو أن تعزيز الاتصال سيوجد فرصًا جديدة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مختلف القطاعات وضمن المنازل الذكية.

زيادة سرعات اتصالات النطاق العريض

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تمثل سرعة الاتصال عبر النطاق العريض دافعًا رئيسًا لنمو حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت، وتتوقع شركة سيسكو أن تتضاعف السرعة بأكثر من مرتين من العام 2017 إلى العام 2022.

ولهذا من المتوقع أن تزداد سرعة اتصالات النطاق العريض في الشرق الأوسط وإفريقيا من 7.8 ميجابت في الثانية في العام 2017 إلى 20.2 ميجابايت في الثانية بحلول العام 2022، لتمكين الشركات والأفراد من العمل بسرعة أكبر وكفاءة أفضل. وباستمرار ارتفاع السرعة فإن عمليات تنزيل الملفات الكبيرة التي كانت تتطلب ساعات لن تحتاج عندها أكثر من دقائق والتي لن تحتاج لاحقًا أكثر من ثوان.

زيادة المحتوى والتطبيقات الغنية بالوسائط

ستشكل حصة المحتوى الغني بالوسائط والملفات المكتظة بالبيانات نسبة 81% من حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول العام 2022 مرتفعة من حصة تبلغ نسبتها 65% في العام 2017.

وتنسب هذه الزيادة المتوقعة في حركة مرور بيانات الإنترنت الغنية بالوسائط التي تبلغ 16% إلى النمو السريع لخدمات بث الأفلام والتلفاز وتدفق الموسيقى على الإنترنت في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومع مواصلة ارتفاع شعبية الألعاب عبر الإنترنت، يتوقع أن تشهد المنطقة أيضًا زيادة في لعب ألعاب الإنترنت بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالعام 2017 ما سيمثل 1% من إجمالي حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول العام 2022.

وتعليقًا على توقعات تقرير مؤشر الشبكات المرئية من سيسكو والتنبؤات التي من المتوقع أن تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، قال ديفيد ميدز، نائب الرئيس في شركة سيسكو الشرق الأوسط وإفريقيا: "نعلم أن حجم الإنترنت ينمو بشكل كبير ونتيجة مواصلة الحكومات في الاستثمار في البنى التحتية، فإن الإنترنت الأسرع والأقوى سيفتح آفاقًا غير مسبوقة للأفراد ومختلف القطاعات التجارية والصناعية، ويمثل التحول الرقمي قوة حيوية للنمو الاقتصادي لذلك على الشركات أن تتبنى عقلية مبتكرة واستباقية". وقد تمثل هجمات الحرمان من الخدمة ما يصل إلى 25% من إجمالي حركة الإنترنت في البلاد خلال حدوثها، ومن خلال تطبيق آليات الحماية المناسبة تستطيع الشركات أن تحمي ذاتها خلال التسلسل الكامل للهجوم قبل الهجوم وأثناءه وبعده".

وأضاف: "في دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتبنى الابتكار فإن الإنترنت ما زال يغير حياتنا بطرق مختلفة. وإدراكًا للتغييرات التي تحدث على الشرق الأوسط وإفريقيا على الحكومة وصانعي السياسات ومقدمي الخدمات مواصلة توحيد جهودهم لإنشاء خدمة إنترنت يسهل وصول الجمهور إليها."