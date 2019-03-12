اشتعال المنافسة في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم تعادل الوصل مع جو برو في فئة تحت 16

توج فريق دو لاليغا للكفاءات العالية يوم السبت الماضي بطلاً لفئة تحت 18 سنة ضمن منافسات "بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم" التي ينظمها المجلس خلال الفترة من 20 أكتوبر 2018 إلى 23 مارس 2019، وتقام منافساتها يوم السبت من كل أسبوع في ملاعب نادي الوصل، ونادي شباب الأهلي دبي، ومدينة دبي الرياضية، لمدة 18 أسبوعًا.

وفاز فريق دو لاليغا بهذا اللقب بعد أن تصدر الفريق جدول ترتيب الفرق بسجل خال من الهزائم برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف.



وشهدت منافسات تحت 16 عامًا تعادل نادي الوصل بنتيجة 2-2 مع فريق جو برو بينما حقق دو لاليغا للكفاءات العالية الفوز بسباعية نظيفة ليستمر في صدارة فئة تحت 16 سنة ونجحت المدرسة الإسبانية إنييستا في الفوز على فوكسس بنتيجة 4-0 وذلك في المباريات التي أقيمت على ملاعب شباب الأهلي.



أما منافسات تحت 14 سنة فقد شهدت فوز أكاديمية برشلونة رونالدينهو على أكاديمية الموهوبين بنتيجة 8-0، بينما حقق الوصل فوزًا كبيرًا على أكاديمية لاليغا فياريال بنتيجة 6-1 وحققت المدرسة الإسبانية راموس الفوز بنتيجة 4-0 على أليانس.



وبإعلان الفائز بالبطولة من فئة تحت 18 سنة يتبقى أسبوعًا واحدًا لكل الفئات الأخرى وجدير بالذكر أن بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم هي البطولة الأكبر من نوعها حيث توسعت هذا العام لتشمل 100 فريق و2300 لاعب مُشارك، وتُقام البطولة على ملاعب نادي الوصل وشباب الأهلي ومدينة دبي الرياضية في الفترة من 20 أكتوبر 2018 وحتى 27 ابريل 2019 لتُتيح الفرصة للأكاديميات الخاصة وأكاديميات الأندية المحلية للعب كُرة القدم على مستوى عال طوال الموسم.

ويعمل مجلس دبي الرياضي على تطوير قطاع الناشئين من خلال تنظيم العديد من البرامج والبطولات التي تستهدف المراحل العمرية من 8 إلى 18 عاماً ويشارك فيها أعداد كبيرة من القطاعين العام والخاص سواء الأندية أو شركات كرة القدم أو الأكاديميات الخاصة.