مناقشات اهم المشاريع الاستثمارية المتوفرة بالأردن في مجال الزراعة و البيئة

التقى معالي المهندس ابراهيم الشحاحدة وزير الزراعة و البيئة بحضور سعادة السفير جمعة العبادي بعدد من رجال الاعمال و المستثمرين الأردنيين المقيمين في ابوظبي و الذين لديهم استثمارات و اعمال في مجال الزراعة و مجال البيئة و بعد ان اطلع معالي الوزير من الحضور على تجاربهم الناجحة في هذا المجال قام معاليه باطلاع الحضور على اهم المشاريع الاستثمارية المتوفرة بالأردن في مجال الزراعة و البيئة و كذالك التسهيلات المقدمة من الحكومة الاردنية للمستثمرين في جميع المجالات .
كما قام معاليه بحث الحضور و تشجيعهم على الاستثمار في الاْردن و الاستفادة من الميزات اللتي يمنحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين كما طمأن الحضور على متانة الوضع الأمني و الاستقرار الاقتصادي بالأردن
كما دارت جلسة حوار ما بين معالي الوزير و سعادة السفير الاردني و الحضور في عدد من الجوانب التجارية و الاجتماعية و الاقتصادية .
و بعد ذالك تناول الحضور طعام العشاء الذي أقيم على شرف معالي الوزير في منزل السيد محمد المعايطه رئيس مجلس رجال الاعمال الاردني في ابوظبي .
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