‏‏نقص النوم يسرّع من ظهور علامات الشيخوخة‏

لا تزال مسألة نقص النوم والمخاطر الصحية المرتبطة بها تشكل مشكلةً متنامية في المجتمعات الحديث. وفي حين تشير معظم الدراسات والمناقشات إلى العلاقة بين نقص النوم والعديد من الاضرابات الصحية المزمنة –مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والبدانة- باعتبارها من العواقب الأكثر خطورة، تبقى مساوئ أنماط النوم غير الصحية تحمل تأثيراً مباشراً أكثر مما يعتقده الكثيرون، حيث أنها تسرّع من ظهور علامات الشيخوخة والاضرابات الصحية المرتبطة بالتقدم بالعمر!‏

‏‏ويعد النوم من أهم النشاطات الجسدية، ‏‏ف‏‏وقت النوم ‏‏هو ‏‏عامل رئيسي للجسم للحصول على الراحة التي يحتاجها واستعادة ‏‏ال‏‏نشاط، كما يتم في هذه المرحلة إصلاح وتجديد الخلايا. وعند عدم حصول الأشخاص على قسط كافٍ من النوم المريح، فإن عمليات التمثيل الغذائي للجسم تتعرض لإض‏‏ط‏‏رابات كثيرة، كما يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الخلايا. وقد أظهرت العديد من الدراسات بالفعل أن عادات النوم السليمة يمكن أن تحدث فرقا كبيراً في نمط الحياة الخاصة بالأشخاص. وإضافة إلى ذلك، أشارت العديد من الأبحاث الأخرى إلى أهمية النوم العميق أثناء الليل في المحافظة على شباب الجسم والحصول على الكثير من الفوائد الصحية، من بينها التمتع ببشرة نقية ناعمة وذاكرة أفضل، ومستوى عالٍ من اليقظة والانتباه، بالإضافة إلى تعزيز سرعة الاستجابة والمنعكسات الإرادية ووظائف نظام المناعة.‏

‏‏وتزامناً مع الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للنوم في 15 مارس، ينضم "معرض النوم للشرق الأوسط"، الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة والمخصصة لتشجيع اعتماد أنماط نوم صحية، إلى الدعوة العالمية لزيادة الوعي والتوعية بأهمية جودة النوم في الحصول على صحة جيدة مع التقدم بالعمر. وتتولى جمعية النوم العالمية مسؤولية تنظيم فعالية اليوم العالمي للنوم التي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية أنماط النوم الصحية. ويذكر أن فعالية هذا العام تقام تحت عنوان "النوم الصحي، الشيخوخة الصحية"، وذلك لتسليط الضوء على أهمية اعتماد نمط نوم صحي في تحسين جودة ونمط الحياة. ‏

‏‏وبهذا الصدد، قال عبد الكريم السليمان ، مدير عام شركة ’ركن السرير‘، الموزع الحصري المعتمد لمراتب ووسائد ’تمبور‘ في المنطقة: "تحمل العلاقة بين النوم الجيد والصحة أهميةً كبيرةً لا يمكن إغفالها. حيث يساعد النوم الهانئ في مرحلة الشباب على تحسين مستوى النمو الذهني والعقلي. وفي السياق ذاته، هناك أبحاث ودراسات متزايدة تشير إلى أن الحفاظ على عادات نوم سليمة في منتصف العمر يحمي من حالات التراجع المعرفي والذهني المرتبطة بالتقدم بالعمر. ومن المهم أن نأخذ ذلك في الاعتبار دوماً، خاصةً في حالة مرض الزهايمر الذي تبين أنه ينتشر بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تشير توقعات منظمة الصحة العالمية إلى زيادة في عدد حالات الإصابة بالمرض في المنطقة بنسبة 125% بحلول عام 2050". ‏

‏‏ وتشتهر علامة ’تمبور‘ الرائدة عالمياً بكونها العلامة التجارية الوحيدة للمراتب والوسائد الحاصلة على ترخيص وكالة الفضاء الأمريكية لاستخدام شهادة التكنولوجيا المعتمدة من ’ناسا‘. وتعمل مراتب ’تمبور‘ على تخليص الجسم من التوتر والتعب عن طريق‏‏ ‏‏إعادة توزيع وزن الشخص بطريقة ملائمة على سطحها وإزالة نقاط الضغط، ما يتيح للمستخدم الحصول على تجربة نوم مريحة. وفي إطار مشاركتها في "معرض النوم للشرق الأوسط"، ستسلط شركة ’ركن السرير‘ الضوء على أحدث عروض ومنتجات ’تمبور‘. ‏

‏‏وتأكيداً على وجهة النظر هذه، قال جيفري تشارتوني، مدير المبيعات لدى شركة ’سليبنج بلازا‘ في الإمارات العربية المتحدة: "يعتبر الحصول على نوم جيد من أفضل الخطوات التي يمكن القيام بها لتعزيز الصحة والجمال والعافية بشكل عام. وفي حين أن التقدم في العمر أمر‏‏ٌ‏‏ لا مفر منه، لا يزال بإمكاننا التقدم في العمر بطريقة صحية وسليمة عبر التمتع بمظهر وصحةٍ أفضل، ويمكن أن يساعد تحديد عادات النوم الصحية وجعلها من أولويات الحياة اليومية في تحقيق ذلك". وتعتبر ’سليبنج بلازا‘ شركة محلية متخصصة في مجال النوم، تهدف إلى تعزيز عافية ورفاهية عملائها من خلال تزويدهم بتجربة نوم مصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم الشخصية. وستعرض الشركة خلال مشاركتها في الفعالية مجموعة واسعة من أنظمة النوم الذكية من ’رويال أوبينج‘ ومراتب ووسائد ’تكنوجيل‘ الفريدة من نوعها. ‏

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‏‏ومن جانبه، قال راج شيكار، المدير العام لشركة ’دوفيل‘ للصناعات: "تبرز التجاعيد ومشاكل الجلد المترهل والهالات السوداء حول العين كبعض من أكثر الآثار الجانبية وضوحاً نتيجة نقص النوم. إلا أنه ‏‏و‏‏في النظر إلى أبعد من مشاكل البشرة والجلد، سنرى أن كافة أعضاء الجسم تتقدم في السن أيضاً، مما يعرض الصحة لمخاطر أكبر. واستناداً إلى الدراسات الحديثة، يمكن لليلة واحدة فقط من النوم غير الكافي أن تسرع ‏‏من‏‏ شيخوخة الخلايا لدى البالغين". ‏

‏‏وتعتبر شركة ’دوفيل‘ للصناعات من العلامات التجارية المحلية الرائدة، وواحدةً من أكبر الشركات المصنعة لبياضات ومستلزمات الأسرّة في الشرق الأوسط. وهي شركة مرخصة من كبرى العلامات التجارية الأوروبية الشهيرة لتصنيع بياضات السرير للفنادق والمستشفيات وشركات الطيران ومساكن الموظفين ومخيمات العمال والمخيمات العسكرية. ‏

‏‏تجدر الإشارة إلى أن‏‏ "معرض النوم للشرق الأوسط" ‏‏يشكل ‏‏وجهة مثالية للأعمال المباشرة بين الشركات والأعمال المباشرة بين الشركات والعملاء، كما يجمع المعرض أبرز الخبراء والمبتكرين في قطاع النوم تحت سقف واحد لمناقشة وعرض أحدث التقنيات المتاحة في مجال النوم. وسيحظى الزوار خلال الفترة الممتدة بين يومي 11-13 أبريل 2019 في ’دبي فستيفال سيتي أرينا‘ بفرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من العروض التفاعلية الحيّة من أفضل العلامات التجارية في القطاع، والتي تقدم أحدث تقنيات وحلول النوم. ‏

‏‏وتستضيف النسخة الافتتاحية من "معرض النوم للشرق الأوسط" مجموعة واسعة من أبرز شركات القطاع في المنطقة والعالم، مثل شركة ’آربيكو‘ الرائدة في تقديم مجموعة واسعة من أثاث غرف النوم الأنيقة والمتينة والتي تتميز بالراحة والتصاميم والألوان الفريدة؛ وشركة ’بيدينج إندستريال بيجودا‘، وهي علامة تجارية إسبانية شهيرة تتمتع بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال تصنيع الأقمشة الفنية المخصصة للمفارش بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الأخرى؛ و’ديليس برودكتس‘، الشركة الرائدة في ابتكار مفهوم الملاءات المبطنة والمقاومة للماء وأغطية الوسائد في السوق الأوروبية؛ و’ريستونيك‘، التي تعتبر من الشركات الرئيسية في قطاع منتجات الأسرّة مع إرثها العريق من المنتجات القائمة على البحوث المبتكرة ومنتجات النوم ذات الجودة الفائقة والحائزة على الجوائز المرموقة، وشركة ’سايلنت نايت‘، إحدى الشركات التابعة لشركة ’سايلنت نايت‘ أكبر شركات تصنيع الأسرّة في المملكة المتحدة، والتي تشتهر بتقديم العديد من الابتكارات التقنية ضمن منتجاتها؛ بالإضافة إلى شركة ’ويسبر‘ التي تقدم مراتب ’ويسبر‘ إيطالية الصنع والتي توفر حماية فائقة للمستخدمين من جميع الموجات الكهرومغناطيسية (‏‎EMF‎‏) التي تنتجها أي من الأجهزة الإلكترونية أثناء ‏‏النوم‏‏.‏

‏‏يُذكر‏‏ أن "معرض النوم للشرق الأوسط"‏‏، ال‏‏وجهة ‏‏ال‏‏مثالية للأعمال المباشرة بين الشركات والأعمال المباشرة بين الشركات والعملاء‏‏ في قطاع منتجات النوم‏‏، يقدم مؤتمراً عالمياً يمتد على مدى يومين، حيث سيتم تخصيص يوم 11 أبريل للأعمال بين الشركات، في حين سيكون يوم 13 أبريل مخصصاً للأعمال بين الشركات والعملاء، ‏‏وقد‏‏ تم تصميمه خصيصاً لمناقشة أحدث التطورات في القطاع، وعقد المناقشات العلمية، والتحاور بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالنوم الصحي؛ ‏‏كما تم إطلاق‏‏ منطقة الرعاية الخاصة بالنوم للزوار والتي تتيح لهم فرصة اختبار الخدمات التي يمكن أن تساعدهم في الحصول على نوم أفضل. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول معرض النوم للشرق الأوسط، بما في ذلك قائمة الجهات العارضة، وجدول أعمال المؤتمر وفرص الشراكة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ‏‎www.sleepexpome.com‎‎.‎

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