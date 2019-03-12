شركة SUPPORT LEGAL تُطلق منصة ScaleUp باللغة العربية لتعزيز إمكانات الوصول إلى المعرفة مجاناً أمام...

بادرت شركة Support Legal - أول منصة للخدمات القانونية في الشرق الأوسط وإفريقيا لرواد الأعمال والشركات الناشئة - بجعل منصتها المجانية للمعارف القانونية “ScaleUp” (supportscaleup.com) متاحة باللغة العربية. وبالرغم من أن اللغة العربية هي رابع أكثر لغة استخداماً على شبكة الإنترنت، إلا ذلك ليس ممثلاً بشأن كلٍ كافٍ عبر المواقع الإلكترونية الأكثر شهرة في المنطقة.

وأُطلقت منصة ScaleUp لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس أعمالهم، وتمويلها وتنميتها. وتتيح المنصة الرقمية إمكانية الوصول للمعرفة والنصيحة العملية بدون أي تكلفة على المستخدم. وقد تمت إضافة البوابة العربية من أجل منح أصحاب الشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا خيار الوصول إلى محتوى Scale Up بلغتهم الأم.

ولتسليط الضوء على الأهمية التي توليها Support Legal لضمان حصول رواد الأعمال الناطقين باللغة العربية على فرص متكافئة للوصول إلى المعرفة القانونية اللازمة لإطلاق الأعمال وتحقيق النجاح، قالت هانا ماكينلي، المديرة ورئيس قسم إدارة المعرفة في Support Legal: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى نسبة انتشار للهواتف الذكية على مستوى العالم، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة متقاربة، لكن لا يستطيع معظم رواد الأعمال الوصول إلى المعلومات التجارية المطلوبة باللغة العربية. وتتمثّل مهمتنا في تذليل العقبات وتعزيز سبل الوصول إلى المعرفة أمام رواد الأعمال الحاليين والطموحين. وتُعتبر النصائح والمعرفة التجارية مهمة جداً للشركات الناشئة بقدر أهمية التمويل. ونأمل أن يساهم تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الموارد المناسبة بلغتهم الخاصة، في تحفيز منظومة الشركات الناشئة ككل بالمنطقة".

وتُخاطب مكتبة ScaleUp الشاملة بمقالاتها كل مرحلة من دورة حياة الشركة، من تصوّر الأفكار والتأسيس وحتى صفقات التخارج وبيع الشركة. وتساعد الموارد المتاحة على الإجابة على الأسئلة الشائعة المرتبطة بالاتفاقيات، والتمويل، وحماية الأفكار، والمهام اليومية لإدارة الأعمال. وتماشياً مع مهمة Support Legal لتمكين ودعم مجتمع الشركات الناشئة، وزيادة الشفافية، وتذليل العقبات بين رواد الأعمال والمتخصصين القانونين، لا يتطلّب الوصول إلى محتوى Scale Up أي اشتراك أو تسجيل.

ويضيف أحمد عارف، المدير في Support Legal: "تولي الحكومات في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا أهمية بالغة لريادة الأعمال كمحرّك لاستحداث الوظائف والنمو الشامل. وفي ضوء تعاملاتنا مع الشركات في جميع أرجاء المنطقة، نجد غالباً أن اللغة العربية هي اللغة المفضّلة للتواصل. وتستطيع أدوات مثل ScaleUp باللغة العربية أن تزود هذه الشركات بالمعرفة التي تحتاجها لاتخاذ القرارات الصحيحة من أجل تنمية أعمالها".

وبإنشائها على يد رواد أعمال ومن أجل رواد الأعمال، تسعى Support Legal للتعاون مع الشركات، وخصوصاً رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق المساعدة في فهم المتطلبات القانونية والتنطيمية الضرورية لإطلاق الأعمال وتنميتها ونجاحها، لا سيما وأن الوصول إلى الاستشارات والنصائح من كبار المحامين ذوي الخبرات الواسعة قد لا يكون في متناول الشركات الناشئة. ومن مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي، تعتبر Support Legal أول مُزوّد للخدمات القانونية في المنطقة لا يعتمد نظام الفوترة بالساعات، حيث تدرك عدم الترابط بين الطريقة التي يتقاضى فيها المحامون الأتعاب مقابل خدماتهم، والطريقة التي يرغب فيها العملاء باحتساب الدفعات.

"إذا تحدثت إلى شخص ما بلغة يفهمها، فكلامك يدخل إلى رأسه. وإذا تحدثت إليه بلغته الأم، فسوف يصل كلامك إلى قلبه" - نيلسون مانديلا.