"ستارزبلاي" تسلط الضوء على إنجازاتها المميزة بالتزامن مع تخطيها حاجز المليون مشترك

سلطت "ستارزبلاي"، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب التي انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة، الضوء على قصة نموها المميزة ونجاحاتها المتواصلة، بالتزامن مع إعلانها هذا الأسبوع عن تخطي عدد مشتركيها حاجز المليون مشترك.



ومنذ تأسيسها عام 2014، نجحت الشركة الرقمية الناشئة التي تركز على الابتكار في كافة عناصر عملها في استقطاب استثمارات أجنبية وإقليمية هامة بلغت قيمتها 125 مليون دولار، بما في ذلك استثمارات من شركات كبرى مثل "ستارز / لايونزغيت" (40 بالمئة)؛ "ستيت ستريت جلوبال أدفايزر (SSGA)" – المعروفة سابقاً باسم "جي إي لإدارة الأصول"- (40 بالمئة)؛ و"دلتا بارتنز" والمؤسسون/المديرون (20 بالمئة). كما عقدت "ستارزبلاي" شراكات مع أهم استديوهات الإنتاج العالمية مثل "وارنر براذرز"، "إم جي إم"، "فوكس"، "ديزني"، "وارنر براذرز"، يونيفرسال" وقنوات "فوكس إنترناشيونال".



بهذه المناسبة قال معاذ شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "ستارزبلاي": "نحن فخورون بالإنجازات التي حققناها حتى اليوم، ولا سيما مع وصول عدد مشتركينا إلى مليون مشترك هذا العام. وسنواصل العمل على تعزيز هذه النجاحات عبر تطبيق خططنا التوسعية الطموحة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، وفي السنوات المقبلة أيضاً. وعلى الرغم من التنافسية الكبيرة والمتزايدة التي يشهدها القطاع، نجحنا في تقديم تجربة مختلفة تناسب احتياجات مشتركينا، من خلال تعاوننا الوثيق مع شركائنا من مزودي خدمات الاتصالات، لمنح المشتركين أسلوب سداد أكثر مرونة، لا يقتصر على الدفع عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاستثمار في أفضل محتوى عالمي ينسجم مع تطلعات وأذواق جمهور المنطقة".

Advertisements



وأضاف: "سيبقى تركيزنا موجهاً خلال عام 2019 على وضع مشتركينا في المقام الأول، بالإضافة إلى مواصلة العمل على زيادة حصتنا السوقية وعدد مشتركينا، والقيام باستثمارات جديدة تعزز خططنا التوسعية. وتتمتع سوق القطاع في المرحلة الراهنة بمؤشرات إيجابية نثق بأنها ستعزز نمو ’ستارزبلاي‘، حيث يُتوقع أن تصل عائدات قطاع خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1 مليار دولار بحلول عام 2024".



وحققت "ستارزبلاي" خلال عام 2018 العديد من الإنجازات الهامة، منها: توقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات مع "إيفيجن" من "اتصالات"؛ توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "إكسترا"؛ توقيع اتفاقية لمدة ثلاث سنوات مع "شركة الاتصالات السعودية" / "إنتيغرال"؛ إطلاق "ستارزبلاي" في باكستان في سبتمبر 2018؛ توقيع اتفاقية شراكة مع سامسونج في شهر أكتوبر، واتفاقية شراكة مع "موبايلي" في نوفمبر.



وتتوفر خدمة "ستارز بلاي" حالياً على امتداد 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم أكثر من 10 آلاف ساعة من المحتوى المتنوع الذي يشمل الأفلام والمسلسلات الحصرية وأفلام بوليوود والأفلام والمسلسلات العربية والفرنسية. ونجحت "ستارزبلاي" في احتلال المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد المشتركين وعائدات الفيديو عبر الإنترنت، بحصة بلغت 24 بالمئة و31.53 بالمئة، على التوالي.