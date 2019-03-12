إقامة أول درس يوغا جماعي في ردهة ديزني بحديقة دبي ميراكل غاردن

تدعو دبي ميراكل غاردن، وهي أضخم حديقة زهور طبيعية على مستوى العالم، جميع العائلات وعشّاق اليوغا في الإمارات لاغتنام جو دبي الرائع للاستمتاع بدرس اليوغا الجماعي المميّز على مدار ساعة كاملة يوم السبت الموافق ۱٦ مارس في ردهة ديزني بالحديقة أمام مجسّمات الزهور العملاقة المبهرة لشخصية "ميكي ماوس" وأصدقائه.

هذا الدرس مستوحى من التزام ديزني بفكرة الحياة الصحية، فهي تستخدم الشخصيات والقصص لتبسيط هذه الفكرة وإضفاء المتعة عليها، وسيكون الدرس تحت إشراف مدربين من مركز يوغا أشرم بدبي وسيستقبل جميع الراغبين في الانضمام من جميع المستويات بدءًا من عمر ۸ أعوام. رسوم الدرس مشمولة في رسوم دخول الحديقة المعتادة (٥٠ د. إ. للكبار، و٤٠ د. إ. للصغار حتى ۱۲ عامًا، ومجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال أقل من عامين – الجدير بالذكر أن هناك اماكن محدودة لهذا الحدث).



DJI_0073-2

Advertisements

الضيوف مدعوون للتسجيل الساعة ٩ صباحًا عند مدخل كبار الزوّار بالحديقة، ويبدأ الدرس في تمام الساعة ٩:٣٠ صباحًا، وعلى الضيوف إحضار بساط وملابس زاهية الألوان، كلما كانت زاهية أكثر كان ذلك أفضل! يُتاح للأطفال أقل من ۸ أعوام أو غير الراغبين في المشاركة في درس اليوغا من الحضور، عدد من الأنشطة الممتعة التي تقدّمها شركة آرلا فودز لمنتجات الألبان - بما في ذلك مكان مخصّص لتلوين الوجوه كشخصيات "ميكي" وأصدقائه وحفرة للكرات ومكان للتلوين وعجلة دوّارة للتثقيف بشأن الطعام الصحي. ستستضيف آرلا فودز أيضًا كشكًا للتذوّق في الحدث يقدّم للضيوف مجموعة متنوعة من المرطبات.



MICK_Evergreen_CouplesYoga_V1C_SH MICK_Evergreen_Yoga_v1_SH_v2

بعد انتهاء الدرس، ستتوفّر للضيوف فرصة الاستمتاع بالحديقة المقامة على مساحة ٧۲ ألف متر مربّع وتحتضن مجموعة متنوعة من التماثيل والتصميمات المبهرة، بما في ذلك مجسّمات الزهور الخلابة لشخصيات ديزني، ومنها "ميكي ماوس" و"ميني ماوس" و"ديزي داك" و"بلوتو" و"غوفي" و"بطوط" و"كركور" و"فرفور" و"زرزور" - وتزن كل شخصية خمسة أطنان في المتوسط وتضم ما لا يقل عن ٣٠ ألف زهرة ونبتة. وجاء افتتاح ردهة ديزني في الحديقة بعد كشف النقاب مؤخرًا عن مجسّم زهور بطول ۱۸ مترًا لشخصية "ميكي ماوس" احتفالاً بالذكرى السنوية التسعين لهذه الأسطورة، والذي سجّلت دبي ميراكل غاردن بفضله ثالث رقم قياسي لها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.