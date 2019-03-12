"غرس زايد" تشجع البستنة في عجمان

عجمان (الاتحاد) نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة «غرس زايد»، لتشجيع التنافس بين إدارات شرطة عجمان للفوز بجائزة أكثر الإدارات اهتماماً بالغرس الزراعي في مباني ومرافق الشرطة، وذلك تحقيقاً لمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه بالاهتمام في البيئة.

وقال العميد علي حميد المسيبي، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان: «إن إطلاق جائزة غرس زايد هي الأولى من نوعها في إمارة عجمان، وفاز بالمركز الأول، مركز شرطة المنامة الشامل لاهتمامه بزيادة التشجير بأقل التكاليف، والمركز الثاني قسم المستودعات بإدارة الخدمات المساندة لاعتمادهم على المياه الناتجة عن أجهزة التكييف في الري والاستخدام المبتكر في الزراعة، والثالث قسم النقليات بإدارة الخدمات المساندة لزراعته الأشجار الكبية المظلة، واهتمامه بتوفير أشجار مثمرة».

وأشار المسيبي إلى أن الجائزة أسهمت في تشجير ما يزيد على 5000 متر مربع، وتجميع ما يزيد على 40 ألف لتر مياه سنوياً، بناتج أشجار مثمر بلغ 127 كجم سنوياً.

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