محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

وبحث سموه ومعالي ناريندرا مودي خلال الاتصال الهاتفي.. علاقات الصداقة المتميزة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

واستعرض الجانبان، آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من الجوانب الحيوية إلى جانب التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.. وأعربا عن سعادتهما بتنامي التعاون الثنائي بين البلدين وجددا التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية الشاملة.

وتطرق الجانبان كذلك إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم مبادرات ومساعي السلام والأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها والعمل على تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.