سعيد العطر ضيف برنامج 100 موجّه في الفجيرة

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، يشارك سعادة سعيد محمد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة- وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في "برنامج 100 موجّه" الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث يتحدث في جلسة توجيهية خاصة بعنوان "تحدي الطموح"، وذلك بحضور أكثر من 700 شاب وشابة من مختلف إمارات الدولة، ونخبة من القيادات الإماراتية وصنّاع القرار في المجالات التي تخص الشباب، كالتعليم والثقافة والرياضة والفن والاقتصاد، حيث ستعقد الجلسة في كليات التقنية العليا كلية الفجيرة للطالبات، يوم الأربعاء المقبل.

ويستعرض العطر في الجلسة الحوارية تجربته في العمل الحكومي، مسلطاً الضوء على جوانب من مسيرته، التي أتيح له خلالها أن يكون جزءاً فاعلاً في العديد من المبادرات الحكومية، ثقافياً واقتصادياً ومجتمعياً وإنسانيا ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريصاً على مشاركة الشباب مجموعة من الدروس التي يمكن أن يستفيدوا منها في توظيف طاقاتهم ومهاراتهم الواعدة، وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل.

وبهذه المناسبة قال راشد الشامسي، منسق الجلسة، إن جلسات "برنامج 100 موجه" لها أثر كبير على الشباب، فهي تلخص تجارب سنين وتقرب قصص النجاح للشباب، بهدف صقل مهاراتهم، عبر خطة عمل تتمثل باستضافة عدد من القادة في مختلف الميادين لتسليط الضوء على أبرز المحطات في تجربتهم الشخصية، وخبراتهم في المجالات المتنوعة. وأكد الشامسي أن الإمارات اليوم تشكل نموذجاً عالمياً في مختلف القطاعات، ومن المهم أن نحرص كشباب على نقل نجاحاتنا للعالمية.

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يشغل سعادة سعيد العطر منصب مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقد عمل العطر على تأسيس وإدارة مكتب الاتصال الحكومي ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كما عمل على تطوير الاستراتيجية العامة للاتصال في الحكومة الاتحادية 2008-2011 ووضع الهياكل التنظيمية لإدارات الاتصال الحكومية في الجهات الاتحادية وتطوير أكثر من 20 دليلاً للاتصال الحكومي الداخلي والخارجي والإعلام الجديد.

كما أشرف العطر على تأسيس وإطلاق وإدارة نظام المتحدثين الرسميين في الحكومة الاتحادية وإطلاق ومتابعة تطبيق الشعار الجديد للحكومة الاتحادية بالإضافة للإشراف على وضع أنظمة الإحاطات الإعلامية في الحكومة الاتحادية وإنشاء شبكة الاتصال الحكومي وإطلاق برنامج لبناء قدرات موظفي الاتصال في الحكومة بالإضافة للعديد من السياسات المتعلقة بأنظمة الاتصال الداخلي والخارجي والإلكتروني في الحكومة الاتحادية. وأشرف العطر كذلك على إدارة الكثير من الحملات الإعلامية الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية للحكومة مثل برنامج الإمارات للفضاء والاستراتيجيات الحكومية ورؤية الإمارات 2021 والحملات الحكومية في المناسبات الوطنية بالإضافة لمسؤوليته عن الإدارة الإعلامية للقمة العالمية للحكومات ودوره في العديد من المشاريع التي أشرف على تطويرها وإطلاقها مثل تحدي القراءة العربي وعام القراءة والاستراتيجية الوطنية للقراءة.

ويتولى سعادة سعيد العطر منصب الأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وهو خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وخريج هندسة اتصالات من جامعة خليفة حيث عمل كمهندس في مؤسسة الإمارات للاتصالات قبل التحاقه بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالشارقة.

الجدير بالذكر أن برنامج 100 موجه تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ويعتبر البرنامج إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب، ويهدف إلى بناء جيل من الكفاءات المتميزة في كافة الميادين، وذلك من خلال صقل خبرات الشباب، وتعزيز مهاراتهم، لتمكينهم من القيام بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، وذلك من خلال إنشاء قنوات مباشرة مع موجهين ذوي خبرة وإنجاز في مجالاتهم. وقد تم اختيار 100 شخصية من الكفاءات والخبرات المتميزة لتوجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم في مختلف المجالات، وسيعمل الموجهون على دعم جهود بناء قدرات الشباب وتنويع مهاراتهم وتطويرهم باستمرار.