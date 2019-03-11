٤٠٪؜ من خريجات كلية ادارة الاعمال يطلقون مشاريع ريادية جديدة



فاصلة / جدة

كتب : عبدالرحمن المنصور

أطلقت جامعه الاعمال والتكنولوجيا UBTممثله في كلية ادارة الاعمال CBA ‏ فعاليات أيام الاعمال ومعرض الأعمال لخريجين والخريجات في نسخته الرابعة ‏والذي شارك فيها أكثر ١٢٥ طالبة والذي افتتحه سعادة رئيس مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا سعادة الدكتور عبدالله صادق دحلان وسعادة مدير الجامعةالاستاذ دكتور اسامه الجنادي،في حرم كلية ادارة الاعمال CBAبشارع صاري وتم عرض مشاريع الخريجات على منصة واحدة من سبعه تخصصات لا براز مكانة كلية ادارة الاعمال وماتقدمةًمن جهد كبير في دعم الخريجين وجعلهم قادرين على تحقيق تطلعاتهم والمشاركة في مجالات الاعمال بالإضافة لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاطلاع على اهم وابرز الكفاءات حيث أشارت الدكتوره يسري شهاب جمجوم عميدة كلية ادارة الاعمال أن هذه الفعالية تهدف الى تطوير الاعمال وابراز الكفاءات العالية بالإضافة الى نقل المعرفة وتنمية مهارات الخريجين المعرفية والعلمية من خلال ورش العمل المقدمة خلال الفعاليات يقدمها افضل المتخصصين والأكاديميين من القطاع الخاص وإيضاح اهم المسارات للأعمال الأكثر فرصاً وطلب في سوق العمل.

وأبانت بان ٤٠٪؜ من الخريجات اليوم اطلقو مشاريعهم الريادية التي تدعم السوق وتساهم في عجلة التنمية محققة بذلك رؤية المملكة ٢٠٣٠ وفي سياق متصل اشار سعادة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا الى إطلاق برنامج التجزئة ليكون ضمن برامج كلية الاعمال لاهمية هذا القطاع الذي يشهد نمو متزايد وتصحيحات اقتصادية يأتي في مقدمتها توطين الوظائف ولان رسالة الجامعه منذر تأسيسها من التعليم الي العمل تم إطلاق الكثير من البرامج التي تحقق المواءمة مع احتياجات سوق العمل ونحن في جامعه الاعمال والتكنولوجيا UBT نسعى دائما التي تحقيق التكامل مع توجهات الدولة في جعل الاقتصاد مزدهر من خلال مخرجات تعليمية بجودة عالية وتمكين الشباب من العمل في هذا السوق الكبير