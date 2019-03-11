الرئيس الفلسطيني محمود عباس يكرم الفنانة هدى حمدان على دورها في المسلسل الاماراتي



كرم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الفنانة الاردنية هدى حمدان وأسرة مسلسل "خيانة وطن "، تقديراً لأعمالهم الفنية الهادفة التي اسهمت في رفع مستوى الوعي الثقافي والوطني لدى ابناء أمتنا العربية حيث استقبل سيادته، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اسرة مسلسل "خيانة وطن".

ومنح سيادته وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الابداع " للفنانة الاردنية هدى حمدان عن دورها في المسلسل " خيانة وطن " والذي عرض في العام 2016 وحقق جماهيرية وانتشار كبير لمناقشته قضية وطنية حساسة وهي التنظيم السري للإخوان المسلمين في الامارات خلال التسعينات مع العلم بان جميع احداثه مأخوذة من قصة حقيقية شارك في تجسيد شخصياتها الفنانون حبيب غلوم ، هيفاء حسين، احمد ايراج، جاسم النبهان، هدى حمدان ، فاطمة الحوسني ونخبة من نجوم الخليج. هذا ويذكر ان الفنانة الاردنية هدى حمدان قد مثلت دور شخصية حقيقية كانت آنذاك ولعبت دور مهم وفعال في محاربة التنظيم السري وكشف خباياه.

وأجهشت الفنانة هدى حمدان بالبكاء أثناء تكريمها، وحصولها على وسام الإبداع من الرئيس الفلسطيني ، لكونها حظيت بهذا التكريم على ارض وطنها الاصلي فلسطين علما بان عائلة الفنانة هدى حمدان هجرت من فلسطين عام 1967 غير ان حكمة الله حالت دون ان يرى والد ووالدة النجمة الاردنية هدى حمدان وهي تعود لفلسطين وتكريمها من قبل فخامة الرئيس الفلسطيني نظير اعمالها الدرامية التي حققت انتشارا ونجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي لتكون دموعها ممزوجة بالفرح والحزن على هذا التكريم وعلى والديها التي لطالما ارادت ان تتكحل عيونهم بمثل هذا المشهد ، ليكون هذا التكريم ايضا اسهاما في تحفيز الفنان لتقديم كل ما هو جميل في الاعمال الدرامية التي يشارك بها .

ويشار ان الفنانة الاردنية هدى حمدان قد لعبت مؤخرا دور البطولة في الاوبريت المسرحي الاماراتي "الرعود" والذي عرض على مسرح مدينة وادي الحلو في كلبا الى جانب نخبة من نجوم الامارات وقد كرمت كذلك على دورها المؤثر في الاوبريت من قبل الشيخ هيثم بن سعيد القاسمي والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان .

وتشارك الفنانة هدى حمدان في السباق الرمضاني لهذا العام 2019 باربع اعمال كويتية هي بين الامس واليوم، سواها البخت، حضن الشوك ومسلسل امي دلال والعيال الذي بدأت بتصويره مؤخرا في الكويت