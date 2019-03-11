"الاتحاد للقطارات" تطلق الحزمة الأولى من المرحلة الثانية لربط الغويفات والرويس

عقد مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي رئيس مجلس إدارة الشركة أقر خلاله ترسية مناقصة الأعمال المدنية والبناء للحزمة الأولى من المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، لربط منطقتي الغويفات والرويس على حدود دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية، والتي تمتد على مسافة 139 كيلومتراً وتشكل جزءاً من المرحلة الثانية التي تمتد على مسافة 605 كيلو مترات من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.

وشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عقب الاجتماع توقيع شركة الاتحاد للقطارات اتفاقية تعاقد مع تحالف شركة شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرنج كوربوريشن ميدل ايست وشركة إس كي إنجنيرنج آند كونستركشن الذي تم منحه العقد.

وقع الاتفاقية المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات ويو تاو الرئيس التنفيذي لشركة شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرنج كوربوريشن ميدل ايست ذ.م.م و ايونتاي نام نائب رئيس شركة إس كي إنجنيرنج آند كونستركشن.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بالتقدم السريع الذي أحرزه هذا المشروع الوطني، مشيراً إلى أن الإعلان عن ترسية العقد يعتبر خطوة رئيسية في مسار الشركة نحو تحقيق هدفها في إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية حديثة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة.

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وأضاف سموه: "أن إطلاق الحزمة الأولى التي تمثل باكورة أعمال المرحلة الثانية يمهد الخطى للتوسع في شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد نقلة نوعية في قطاع النقل بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل شركة الاتحاد للقطارات على إنشاء شبكة متكاملة تتميز بالكفاءة والاستدامة وتوفر حلول متميزة لحركة الشحن مما يعزز من المكانة الإقليمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز لوجستي عالمي".

وأكد أن شركة الاتحاد للقطارات تعمل بشكل سريع وضمن خطوات مدروسة لترسية المشروع الممتد من الغويفات لميناء الفجيرة وذلك في غضون الأشهر القادمة وبهذا الصدد وجه سموه الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة وحكومة أبوظبي والحكومات المحلية والاتحادية لدعمهم هذا المشروع الوطني.

وتتركز أعمال مشروع المرحلة الثانية على القيام بأعمال تصميم وإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية بما في ذلك أعمال الحفر والجسور والأنفاق والمحطات الرئيسية والفرعية وربط الحزمة الأولى من المرحلة الثانية من الشبكة والبالغ قيمته 1.5 مليار درهم و التي ستضم مساراً مزدوجاً، يستخدم في بنائه 1.3 مليون طن من الحصى و أكثر من 400 ألف من العوارض الخرسانية و 33 ألف طن من قضبان الحديد.