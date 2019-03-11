محمد بن زايد يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يرافقه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

ونقل اللواء عباس كامل في بداية اللقاء تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللواء عباس كامل تحياته إلى فخامة الرئيس المصري وتمنياته لمصر الشقيقة وشعبها دوام الرفعة والأمن والاستقرار.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب التطورات التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.